今季ここまでオランダ・エールディヴィジ15試合を消化し、7勝5分3敗と勝ち点を取りこぼしてしまっているアヤックス。オランダを代表する名門としてリーグ優勝が義務付けられているクラブだが、現在は明らかに状態が悪い。



今季はヨン・ハイティンハ体制でスタートしたものの、これが大失敗に。リーグでは現在4位につけているものの、首位を走るライバルのPSVとはすでに12ポイント差をつけられている。14日には2位と好調のフェイエノールトと対戦するが、現在状態が良いのはフェイエノールトの方だ。





アヤックスには今夏日本代表DF板倉滉が加わっているが、板倉にとっても厳しい時間になっている。念願だったCLの方でも第6節でカイラトに意地で勝利を収めたが、ここまで6試合で1勝5敗と大苦戦だ。この状況から元オランダ代表のラファエル・ファン・デル・ファールト氏は、来季の欧州カップ戦出場権を失った方が良いと主張している。今季は我慢のシーズンと割り切り、来季1年間は国内リーグのみに集中して立て直した方がいいとの考えだ。「アヤックスにとって、欧州カップ戦に出場しないのは良いことなんじゃないかな。ちょっとクレイジーに聞こえるかもしれないけど、1年はリーグ戦だけに集中して、それ以外のことは何も考えない方が良い。そうすればゆっくりとチームを作り、色々と試せるから。CLなんて野心的すぎる。残念だけど、彼らは期待に応えられない」（『Pak Schaal Podcast』より）。板倉にとっては良い提案とは言えないが、クラブの状態を考えると仕方がないか。