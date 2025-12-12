タレントの長嶋一茂が１２日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜・午後６時５０分）に出演し、父の長嶋茂雄さんの影響で読み続けた人気漫画雑誌の名前を口にする一幕があった。

この日の番組で共演の石原良純、高嶋ちさ子と幼少時のお菓子や漫画の話題になると「少年ジャンプと少年サンデーの創刊（号）を見たことある？」と問いかけた一茂。

良純が「ウチの親父のところにサンデーとマガジンは送ってきてた」と父の石原慎太郎さんに触れて話すと、一茂も「第１号の表紙がウチの父親で、それから少年ジャンプと少年サンデーが（家に）必ず来るようになって」と明かした。

「家に必ず届くんですよ。発刊日の１日前に届くの。その流れで北斗神拳まで行くんですよ」とジャンプの人気漫画「北斗の拳」を愛読していたことを明かすと「『北斗の拳』は大学の時、みんな見てたから少年ジャンプで。１日前にウチに来ることを俺の友達はみんな知ってる。その時は俺は（大学の）寮だったんだけど、おふくろにそれを送ってもらってたね。１日前に読んでたってのが俺の自慢」と続けた。

その笑顔に高嶋は「リアル・スネ夫だよ」と毒づいていた。