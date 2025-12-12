»³ËÜ¥â¥Ê¡¡¶É¥¢¥ÊÌäÂê¤Ë¡ÖÅö»þ¡¢»ä¤ÏÅö»ö¼Ô¡×¡¡¸å²ù¸ì¤ë¡Ö¤¢¤½¤³¤Ç°û¤ß¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡Ä¡×
¡¡¸µÄ«ÆüÊüÁ÷¤Ç¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î»³ËÜ¥â¥Ê¡Ê49¡Ë¤¬12Æü¡¢Ê¸²½ÊüÁ÷¡ÖÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¡¡¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥é¥¸¥ª¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ò½ä¤ë¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡2010Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¡¢12Ç¯¤ËÄ¹½÷¡¢14Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¢19Ç¯¤ËÂè3»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿»³ËÜ¡£3»ù¤Î»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥í¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ë2Ç¯ÄÌ¤¤¡¢º£Ç¯¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç»ÊË¡»î¸³¤Ë¹ç³Ê¡£¸½ºß¤Ï´ë¶ÈË¡Ì³¤òÃ´¤¦ÊÛ¸î»Î»öÌ³½ê¤ËÆâÄê¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡´ë¶ÈË¡Ì³¤Î¶ÈÌ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¿§¤ó¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÌäÂê¤¬¡¢º£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤í½Ð¤Æ¤¤Æ¡×¤Èºòº£¤ÎÌäÂê¤Ë¿¨¤ì¡ÖÅö»þ¡¢»ä¤ÏÅö»ö¼Ô¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡£
¡¡ºÇ¶á¡¢¶É¥¢¥Ê»þÂå¤ÎÆ±´ü²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬¤¢¤Î»þ¤Ë¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¸À¤Ã¤¿¤êÂÐ½è¤·¤¿¤ê¡¢¤â¤Ã¤È¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤Í¤Ã¤ÆÏÃ¤ËÉ¬¤º¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¤â¤Ã¤ÈÈï³²¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢²¿¤«¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤è¤Í¤È¡£¤¢¤½¤³¤Ç»ä¤¿¤Á¤¬¤¦¤ä¤à¤ä¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢°û¤ß¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿Ê¬¤¬¡¢º£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤ê¤è¤êÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤è¤Í¡£¤À¤«¤é²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿»ä¤¿¤Á¤Ë¤âÂç¤¤Êºá¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÏÃ¤ò¡×¤ÈÆ±´ü¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤È¤Î²ñÏÃ¤ÎÆâÍÆ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÂç¤¤ÊÈ¿¾Ê¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢º£¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤â¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¤¢¤êÊý¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÎÌäÂê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤Ï¡¢¤³¤ÎÀèË¡Áâ¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ·¸¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£