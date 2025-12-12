歌手・倖田來未が自身のデビュー２５周年に際してオフショットを投稿し、ファンから歓喜の声が上がっている。

倖田は１２日、インスタグラムに「１０日から始まっております ２５周年愛を込めて 地元関西でのコラボ」と題して書き出し、「おたべならぬ、こたべ 明日明後日の大阪城ホール公演に合わせて販売させてもらっております！」と告知。名物“こたべ”を頬張る姿に加え、自身のビジュアルが大きくあしらわれたＣＤアルバムのパッケージショットなど複数のショットをアップした。

「抹茶とあんこの八橋で、めちゃんこふにゃふにゃでおいしいでし！新大阪駅か、関西空港に置いてるので、今日新大阪駅ついたら行って買いに行こうと思ってたのにまさかの本日分は売り切れてしまったようです ぴえん」と盛況ぶりを明かした。そしてファンに向けて「皆さんもぜひ、一家に一つお土産に買ってやってくださいませ！」と呼びかけ、「ｐｓ 今日ゲットできなかった方のために 癒し犬の映像載せておきます。」と愛犬のショットもアップし、ファンへの気遣いを忘れなかった。

この投稿にファンからは「このパケ強強でかっこいい！そりゃ売り切れる！！！」「エロかわいくて！カッコ良くて」「これはパケ買いするよねー」「鼻ピアス超可愛い！！」などの声が寄せられている。