¡¡´ØÀ¾È¯¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ü¡¼¥¤¥º¥¨¥ó¥¿¥á¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖGAKURAN¡½BOYZ¡Ê¥¬¥¯¥é¥ó¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ë¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ï³Ø¥é¥ó¤Ç¡È²¿¤Ç¤â¤¢¤ê¡É¤Î¥¨¥ó¥¿¥á½¸ÃÄ¤ò·Ç¤²¤ë¡£
¡¡·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥ï¥¿¥Ê¥Ù¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×¤ÏºòÇ¯¤«¤é´ØÀ¾ºß½»¤Î10¡Á20Âå¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö´ØÀ¾ÇÐÍ¥¥æ¥Ë¥Ã¥È¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¡£25Ç¯5·î¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÇ½ª¿³ºº¤ÇÉÍ¸ýÅ·Ç·²ð¡Ê22¡Ë¡¢±ÊÅÄ³¤ÅÏ¡Ê21¡Ë¡¢Ã«ÀîÂóÅÍ¡Ê21¡Ë¡¢¹âæÆÂÀÏº¡Ê23¡Ë¡¢¸»°Ë¿á¡Ê20¡Ë¡¢µÈ²¬Âó³¤¡Ê20¡Ë¡¢ÀÄ¾ÂÎçÀ¸¡Ê22¡Ë¤Î7¿Í¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡2·î¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¸ø±é¤Ï¡ÖGAKURAN¡½BOYZ¡¡vol.1¡Á³Ø¥é¥óÁû¤®¡Á¡Øµ¯Î©¡¦Îé¡¦ÇúÁö¡ª¡Ù¡×¤ÈÂê¤·¡¢7¿Í¤¬¼Çµï¡¢¥À¥ó¥¹¡¢¥é¥Ã¥×¡¢¾Ð¤¤¤ËÄ©Àï¡£¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¡¢ÆùÂÎ¤Î¸Â³¦¤Ë¤âÄ©Àï¤¹¤ë¡£ºÇÇ¯Ä¹¤Î¹â¤Ï¡Ö¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢É¬¤º³§¤µ¤ó¤Î´üÂÔ¤òÄ¶¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾¡Éé¤ÎÀ¤³¦¤Ç²¿»ö¤Ë¤âÁ´ÎÏ¤ÇÄ©Àï¤·Â³¤±¤ëËÍ¤¿¤Á¤Î»Ñ¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Î¿´¤ò¤Ö¤Á¥¢¥Ä¤Ë¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£