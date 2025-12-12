自民党の小野寺五典税制調査会長と国民民主党の古川元久税調会長は１２日、所得税の課税が始まる「年収の壁」の引き上げを巡り協議した。

政府・自民は２０２６年度税制改正で、現行の１６０万円を１７８万円に引き上げる方針を固めており、小野寺氏はこうした方針を伝えたとみられるが合意に至らなかった。中所得者層の手取りをどこまで増やすかが焦点で、週明けに再協議する。

国民民主はこれまで、年収の壁の１７８万円への引き上げを求めてきた。両党は、基礎控除と給与所得控除の最低保障額を合計した課税最低限を１７８万円とすることではおおむね一致している。

小野寺氏は協議終了後、記者団に「（１７８万円を目指す）昨年の合意を誠実に実現するために、ともに今努力している。越えなければいけない関所が見えてきた」と述べた。

政府・自民は年収の壁の引き上げに向け、直近２年間の物価上昇率（６％程度）に応じて控除を見直す方針だ。基礎控除を現行の５８万円から６２万円に、給与所得控除の最低保障額を６５万円から６９万円にする。さらに低所得者向けの基礎控除の上乗せ（３７万円）を１０万円増やし、課税最低限を１７８万円まで引き上げる方向で調整している。

一方、国民民主は中所得者向けの基礎控除の上乗せ（現在は年収に応じて５万〜３０万円）を拡充し、幅広い人の手取り増加につなげるよう求めている。古川氏は「引き上げ幅やどこまで対象になるかは引き続き議論していかなければならない」と強調した。

国民民主の玉木代表は１２日、年収の壁の引き上げを巡り「政治決断しなければいけない段階に近づいている」と述べ、来週にも高市首相（自民党総裁）と党首会談を行いたい考えを示した。訪問先の青森県三沢市で記者団に語った。