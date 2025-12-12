²ÈÂ²¤È¤ÎÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡£Æ®ÉÂ¤·¤¿¤«¤é¤³¤½µ¤¤Å¤¤¤¿ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¡¿É×¤¬¥Ð¥»¥É¥¦ÉÂ¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤é¨
²È¤Ç¤Ï¿²¤Æ¤Ð¤«¤ê¤ÎÉ×¡£¤¿¤ÀÂÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡©¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢É×¤Ï¥Ð¥»¥É¥¦ÉÂ¤À¤Ã¤¿¡ª
¡ØÉ×¤¬¥Ð¥»¥É¥¦ÉÂ¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤é¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
¥Ð¥»¥É¥¦ÉÂ¤ÎÉ×¤ò´Ñ»¡¤·¤¿ºÊ¤Î7Ç¯´Ö¤ÎµÏ¿¡£ºùÌÚ¤¤Ì¡Ê@kinumanga¡Ë¥¨¥Ã¥»¥¤Âè3ÃÆ¡ª
°ËÆ£ÉÂ±¡ Æâ²ÊÉôÄ¹ ÅÏî´ÆàÄÅ»Ò»á´Æ½¤¡£
¡ØÉ×¤¬¥Ð¥»¥É¥¦ÉÂ¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤é¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
¥Ð¥»¥É¥¦ÉÂ¤ÎÉ×¤ò´Ñ»¡¤·¤¿ºÊ¤Î7Ç¯´Ö¤ÎµÏ¿¡£ºùÌÚ¤¤Ì¡Ê@kinumanga¡Ë¥¨¥Ã¥»¥¤Âè3ÃÆ¡ª
°ËÆ£ÉÂ±¡ Æâ²ÊÉôÄ¹ ÅÏî´ÆàÄÅ»Ò»á´Æ½¤¡£