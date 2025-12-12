JRAは、第70回有馬記念ファン投票の最終結果発表を行い、総投票数は685万2342票を記録した。得票数1位に輝いたのはレガレイラで、61万2771票を集めて堂々トップに立った。2位にはクロワデュノールが56万6330票、3位にはマスカレードボールが42万4952票で続いている。

今年も多くのファンが愛馬への思いを込めて投票し、上位にはG1戦線をにぎわせてきた実績馬や、今後の活躍が期待される3歳馬が名を連ねた。4位にはメイショウタバル、5位にはベラジオオペラと、古馬勢も根強い支持を集めているほか、ジャスティンパレス、ソールオリエンス、ブローザホーンなどおなじみの実力馬も上位にランクインした。

今回公表されたのは上位100頭だが、その中でも特に注目を集めた上位20頭の内訳は以下のとおり。

●第70回有馬記念ファン投票 最終結果・上位20頭

1位 レガレイラ（牝4・木村哲也）61万2771票

2位 クロワデュノール（牡3・斉藤崇史）56万6330票

3位 マスカレードボール（牡3・手塚貴久）42万4952票

4位 メイショウタバル（牡4・石橋守）41万5575票

5位 ベラジオオペラ（牡5・上村洋行）40万9745票

6位 ジャスティンパレス（牡6・杉山晴紀）37万1556票

7位 ミュージアムマイル（牡3・高柳大輔）34万383票

8位 ダノンデサイル（牡4・安田翔伍）33万4627票

9位 エネルジコ（牡3・高柳瑞樹）25万9097票

10位 ヘデントール（牡4・木村哲也）25万6914票

11位 カムニャック（牝3・友道康夫）22万1612票

12位 ジャンタルマンタル（牡4・高野友和）20万3121票

13位 エンブロイダリー（牝3・森一誠）20万954票

14位 アーバンシック（牡4・武井亮）16万9916票

15位 ソールオリエンス（牡5・手塚貴久）13万9417票

16位 ブローザホーン（牡6・吉岡辰弥）11万8160票

17位 アスコリピチェーノ（牝4・黒岩陽一）11万7249票

18位 サトノレーヴ（牡6・堀宣行）10万7466票

19位 チェルヴィニア（牝4・木村哲也）10万3058票

20位 パンジャタワー（牡3・橋口慎介）7万9683票

多くの投票により、今年も多彩な顔ぶれが揃った有馬記念ファン投票。ファンから熱い支持を集めたスターたちが、暮れのグランプリへどのようなドラマを見せるのか、今後の動向にも注目が集まる。