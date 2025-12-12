ボートレース下関G1「開設71周年記念 海響王決定戦」は12日、第12Rで優勝戦が争われ、関浩哉（31＝群馬）が2コースからの差しで快勝。11月徳山周年からのG1連続優勝を果たした。安定板が使用されたが、万全の仕上がりで臨み、G1では通算19度目の優出で6度目の優勝。G1初Vを狙った1号艇の安河内将が2着、5号艇の若林将が3着に入った。

冷静かつ絶妙な差しを決めて、あっさりとVを決めた。進入は枠なりの3対3。2コースからコンマ06のスタートで1Mは落ち着いて差し、2Mでは激しく迫った安河内を振り切った。「スタートは難しかったですね。ターンマークをしっかり回れて良かった」。表彰式では控えめに右手を挙げながら、笑顔でファンの声援に応えた。

複勝率51％の51号機を順調に仕上げ、初日後半の4着以外は舟券に貢献。安定した走りが光った。最終日は強いホーム追い風が吹き、1Rから安定板が使用されたが、舟足に全く影響はなかった。「安定板がついてチルトを0.5にしたのが良かった。いい準備をして臨めましたね。優勝戦が一番良かった」と機力は変わらず申し分なかった。

11月の徳山G1周年が今年の初Vだった。直前の福岡SGチャレンジカップでも優出6着と好走し、完全に本来の姿を取り戻した。徳山では前操者のペラを微調整しただけで結果を出し、調整に手応えをつかんだ。「今年前半はうまくいかず、体感も違っていた。徳山の一節が本当にいいきっかけになりましたね」。下関ではこれが初優勝。

「優勝戦に乗っているイメージはありますね。下関は大好きです。一節間、お世話になりました。ありがとうございます」

16日からはいよいよ2度目の挑戦となるグランプリ（住之江）。“山口県G1連覇”で弾みをつけ、最高のリズムで頂上決戦に挑む。昨年の続いてのファイナル進出。そしてSG初Vを目指す。

◇関 浩哉（せき・ひろや）1994年（平6）11月16日生まれ、群馬県出身の31歳。115期として2014年11月に地元桐生一般戦でデビュー。18年9月浜名湖PG1ヤングダービーで初優勝。昨年はグランプリ初出場を決めている。G16Vを含む通算18V。同期に仲谷颯仁、豊田健士郎、佐藤隆太郎ら。1メートル58。血液型O。