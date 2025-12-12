12月18日から“日本最大級の文具の祭典”と言われる「文具女子博」が開催されます。中でも、心ときめく文房具112の商品がエントリーされている「文具女子アワード」の注目商品を取材しました！

【画像を見る】ときめく！文具女子アワードエントリー商品

21日に発表 文具女子アワード どんなものがエントリーされている?

山内あゆキャスター:

今年で9回目となる文具女子アワードでは、112の商品がエントリーされています。その一部をご紹介します。





文具女子アワードは、21日（日）に発表されます。文具女子博に行って投票して、そこで決まるというものです。

2024年の大賞は、サンスター文具の「マスキングテープカッター kiritoRING（キリトリング）440円」でした。



累計売上個数8万個の大ヒット商品です。投票した人は「指につける発想は無かった、画期的です」と話していました。

日比麻音子キャスター:

マスキングテープは、柄がかわいいから綺麗に切りたいですが、手で切ると縦に裂けてしまったりするので、これは良いですね。

カードがパズルに！わくわく感とサプライズを演出

山内キャスター:

つづいて、パズルになっているカード「Pazulette（パズレッタ）1セット 770円」です。アナログのエモさで、わくわく感とサプライズを演出できます。



兵庫県の大学生3人が考案したもので、20の大学とのコンペで勝利し、2025年に発売されました。



パッと見では、カードのようですが、1個1個がパズルになっていて、後ろにメッセージを書くことができます。

日比キャスター:

南波先輩に、好きなアナウンサーランキングNo.1ということで思いをしたためてみました。これをパキッと折ってバラバラのピースにしてお渡しします。

高柳光希キャスター:

南波さんが組み立てて読むってことですね。

南波雅俊キャスター:

ありがとうございます（笑）

今、人気の文房具は「手帳と合わせて使える小物」

山内キャスター:

人気の文房具の傾向を、文具ソムリエールの菅未里さんに聞きました。

文具ソムリエール 菅さん

「『手書き』がブームの今、手帳と合わせて使える小物が注目されています」

菅さんが注目しているのはミドリの「手帳のはらまき 3080円」。

手帳に着せる収納ポーチで、伸縮性が高く丈夫なニット素材。日比さんのお手元にもありますがどうですか。

日比キャスター:

私は、ずっと手帳を手書きしていて、年末になると手帳が膨らんでしまうんですよ。これを使うとキュッとまとまって、しかもペンが入るので、ありがたいデザインです。

山内キャスター:

例えば、アクスタやイヤホンを入れたり、ミントタブレットを入れたりとかもできますね。

日比キャスター:

文房具で一つ一つときめくと日常がパッと華やかになりますもんね。社会人には、文房具が欠かせませんから、好きなもの・ときめくものをぜひ見つけてみてください。