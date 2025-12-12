¡ÚÂîµåWTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¡ÛÂçÆ£º»·î¤Ï½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹4¶¯Æ¨¤¹¡ÄÃæ¹ñ³Ê¾å¤Ë¡È5ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¡É¤Ê¤é¤º
¡¡Âîµå¤Î¹ñºÝÂç²ñ¥·¥ê¡¼¥º¡¦WTT¤ÎÇ¯´Ö²¦¼Ô·èÄêÀï¤È¤Ê¤ëWTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¤¬12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°14°Ì¤ÎÂçÆ£º»·î¡Ê21¡á¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤Ï½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹½à¡¹·è¾¡¤ÇÆ±4°Ì¤Î¥«¥¤ÒØ¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤ËÇÔ¤ì¡¢13Æü¤Î½à·è¾¡¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸04Ç¯À¸¤Þ¤ìÆ±»Î¤ÎÂÐ·è¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¤ÏÂçÆ£¤ÎÄÌ»»0¾¡4ÇÔ¡£¥ì¥Õ¥Æ¥£¡¼¤Î¥«¥¤ÒØ¤ÏÁ°Æü¤ËÁáÅÄ¤Ò¤Ê¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç²¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÂçÆ£¤ÏÂè1¥²¡¼¥à¤³¤½6¡½11¤ÇÍî¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Â³¤¯Âè2¡¢3¥²¡¼¥à¤ò11¡½4¡¢11¡½9¤ÇÏ¢¼è¡£¤·¤«¤·¡¢Âè4¥²¡¼¥à¤òÀÜÀï¤ÎËö¤Ë14¡½16¤ÇÍî¤È¤·¥¿¥¤¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ2¥²¡¼¥à¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¤Ï¥«¥¤ÒØ¤«¤éÇòÀ±¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ëÂçÆ£¤À¤¬¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¤Î¡È5ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¡É¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£