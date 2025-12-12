2025年のクリスマスに泊まりたい、横浜・みなとみらいのホテル！ 2位「横浜ベイホテル東急」、1位は？
All About ニュース編集部は2025年11月19日、全国の10〜60代の男女250人を対象に「横浜のイルミネーション・クリスマス」についてのアンケート調査を実施。この記事では、「2025年のクリスマスに泊まりたい横浜・みなとみらいのホテル」ランキングの結果を発表します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
都市型遊園地「よこはまコスモワールド」に隣接する同ホテルは、客室によっては大観覧車コスモクロック21を間近に望むことができます。
また、バルコニー付きの客室を選べば、海風を感じながらみなとみらいのイルミネーションが楽しめます。
回答者からは、「バルコニーから大観覧車のイルミネーションを独占でき、最高のロケーションで非日常を体験できるから」（30代女性／北海道）、「横浜ベイホテル東急は観覧車側の客室からの夜景が美しくクリスマスシーズンの雰囲気をより強く感じられると思ったため選びました。落ち着いた雰囲気のホテルで景色を楽しみながらゆっくり過ごすクリスマスに憧れがあります」（30代男性／神奈川県）、「高級なイメージがあるから一度は泊まってみたい」（20代女性／埼玉県）という声が上がっています。
海に浮かぶヨットの帆をイメージした同ホテルの外観は、みなとみらいの風景の一部となっています。
窓を大きくとった客室はゆったり広く、客室タイプによって、横浜の海を望むハーバービュー、みなとみらいの街を望むシティビューと異なる2つの景色が楽しめます。
シティビューの客室からは大観覧車「コスモクロック21」や横浜赤レンガ倉庫、ハーバービューの客室からは横浜ベイブリッジや横浜港が一望できます。横浜ならではのクリスマスの思い出づくりに最適なホテルといえるでしょう。
回答者からは、「高級で誰もが憧れる横浜を代表する建物（ホテル）だから」（20代女性／東京都）、「夜景も綺麗だし、そこに滞在できるだけでも満足感のあるホテルだと思う」（20代男性／千葉県）、「横浜の象徴的な外観が特別感を演出してくれて、クリスマスに泊まる非日常感が一番強いと感じています。海が目の前に広がる部屋も多く、夜景やベイブリッジのライトアップを眺めながらゆったり過ごせる点が魅力です。ロビーや館内の装飾も華やかで、ホテル全体が“特別な夜”を盛り上げてくれる雰囲気があります」（30代女性／秋田県）という声が上がっています。
※回答者のコメントは原文ママです
調査方法：インターネット調査
回答者属性：全国10〜60代の250人（10代：2人、20代：74人、30代：87人、40代：55人、50代：28人、60代：4人）
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
この記事の執筆者：田辺 紫 プロフィール
神奈川県在住コピーライター。2001年2月より総合情報サイト「All About」で横浜ガイドを務める。2009年4月、第3回かながわ検定 横浜ライセンス1級取得。「横浜ウォッチャー」として、ブログ、SNSを運営。(文:田辺 紫)
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：横浜ベイホテル東急／29票2位に選ばれたのは「横浜ベイホテル東急」でした。
都市型遊園地「よこはまコスモワールド」に隣接する同ホテルは、客室によっては大観覧車コスモクロック21を間近に望むことができます。
回答者からは、「バルコニーから大観覧車のイルミネーションを独占でき、最高のロケーションで非日常を体験できるから」（30代女性／北海道）、「横浜ベイホテル東急は観覧車側の客室からの夜景が美しくクリスマスシーズンの雰囲気をより強く感じられると思ったため選びました。落ち着いた雰囲気のホテルで景色を楽しみながらゆっくり過ごすクリスマスに憧れがあります」（30代男性／神奈川県）、「高級なイメージがあるから一度は泊まってみたい」（20代女性／埼玉県）という声が上がっています。
1位：ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル／93票1位に選ばれたのは「ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル」でした。
海に浮かぶヨットの帆をイメージした同ホテルの外観は、みなとみらいの風景の一部となっています。
窓を大きくとった客室はゆったり広く、客室タイプによって、横浜の海を望むハーバービュー、みなとみらいの街を望むシティビューと異なる2つの景色が楽しめます。
シティビューの客室からは大観覧車「コスモクロック21」や横浜赤レンガ倉庫、ハーバービューの客室からは横浜ベイブリッジや横浜港が一望できます。横浜ならではのクリスマスの思い出づくりに最適なホテルといえるでしょう。
回答者からは、「高級で誰もが憧れる横浜を代表する建物（ホテル）だから」（20代女性／東京都）、「夜景も綺麗だし、そこに滞在できるだけでも満足感のあるホテルだと思う」（20代男性／千葉県）、「横浜の象徴的な外観が特別感を演出してくれて、クリスマスに泊まる非日常感が一番強いと感じています。海が目の前に広がる部屋も多く、夜景やベイブリッジのライトアップを眺めながらゆったり過ごせる点が魅力です。ロビーや館内の装飾も華やかで、ホテル全体が“特別な夜”を盛り上げてくれる雰囲気があります」（30代女性／秋田県）という声が上がっています。
※回答者のコメントは原文ママです
調査概要調査期間：2025年11月19日
調査方法：インターネット調査
回答者属性：全国10〜60代の250人（10代：2人、20代：74人、30代：87人、40代：55人、50代：28人、60代：4人）
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
この記事の執筆者：田辺 紫 プロフィール
神奈川県在住コピーライター。2001年2月より総合情報サイト「All About」で横浜ガイドを務める。2009年4月、第3回かながわ検定 横浜ライセンス1級取得。「横浜ウォッチャー」として、ブログ、SNSを運営。(文:田辺 紫)