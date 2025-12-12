12月に支給される年金で、還付金がある人も。まずは「年金振込通知書」をチェック
令和7年度の税制改正により、所得税の基礎控除が大幅に引き上げられました。これにともない、12月15日に支給される年金で、源泉徴収されていた所得税がまとめて還付される人が出てきます。
なぜ還付されるのか、還付の対象者や確認方法について、経済ジャーナリストでAll Aboutマネーガイドの酒井富士子さんに教えてもらいました。
これにより、公的年金の源泉徴収の対象とならない年金額は、158万円未満から205万円未満（65歳未満は108万円未満から155万円未満）に引き上げられることになります。つまり、今回の改正で所得税がかからない人が増えることになります。
これまで年金から源泉徴収されていた方は、令和7年度分から所得税がゼロになる、または減額されると考えられます。
今回の改正は令和7年分に適用されますが、10月支給分までは改正前の金額で所得税が源泉徴収されてきました。そのため、払い過ぎていた所得税（2月・4月・6月・8月・10月分の源泉徴収分）をまとめて精算する仕組みが取られます。
具体的には12月の年金支給日にまとめて還付されることになります。
図は、日本年金機構のお知らせ（令和7年分の所得税の還付対応）にて案内された還付対応のイメージです。源泉徴収額、過納額、還付額とも一例ですが、どのように還付されるかのイメージとして参考にしてください。
また、年金額が205万円以上の方も控除額が上がったことから一部が還付されます。
実際にどれくらい戻るかは、受給している年金の種類やその他の収入、控除の状況などによって異なるので、必ず12月の「年金振込通知書」で確認してみましょう。
なお、年金以外にアルバイト収入やその他の所得がある場合は、税額や戻り方が異なりますので、ご注意ください。
また、住民税は税制改正していないため、住民税の課税額や非課税世帯のルールなどは変更ありません。
文：酒井 富士子（経済ジャーナリスト）
「日経ウーマン」「日経マネー」副編集長歴任後、リクルートに転職し、定年あるじゃん、あるじゃん投資BOOK等の立ち上げ・編集に関わる。2006年にお金専門の制作プロダクション「回遊舎」を創業。「ポイ活」の専門家としても情報発信を行う。
