【横浜18区】読めたら横浜ツウ！ 商店街の「現金つかみ取り」が有名、南区の難読地名「弘明寺」の読み方
横浜市民でも「え、なんて読むの!?」と驚くような、横浜市内の難読地名をピックアップ！
参考：『横浜の町名』（横浜市市民局）、「ウィキペディア（Wikipedia）：フリー百科事典」弘明寺、弘明寺公式Webサイト
この記事では、2025年12月14日まで「歳末セール 握引大抽選会」を実施中の「弘明寺かんのん通り商店街」の名前にも入っている横浜市南区の難読地名「弘明寺」に注目します。
さて、あなたはこの地名を正しく読めるでしょうか？
「弘明寺かんのん通り商店街」の風物詩・握引大抽選会とは弘明寺かんのん通り商店街では、2025年12月14日まで冬の恒例企画「歳末セール 握引大抽選会」を実施しています。
商店街の店舗で買い物をすると、500円（税込）ごとに1枚もらえる福引券補助券4枚で1回抽選できます。
商店街の名前にもある「弘明寺」は何と読むでしょう？
南区の難読地名「弘明寺」の読み方は？弘明寺は「ぐみょうじ」と読みます。横浜市営地下鉄、京浜急行ともに駅名にもなっているので、読める方も多かったかもしれませんね。
商店街のアーケードを抜けた先にある弘明寺が町名の由来となっています。
弘明寺は721年、インドの僧、善無畏（ぜんむい）三蔵法師が日本に渡来した際に霊域を感じ取り、7つの石を据えて結界を立てたことが開山の始まり。横浜市内で最古の寺院といわれています。
御本尊十一面観世音菩薩様が祭られたのはそれから16年後の737年。流行していた悪病を収めるため、河内和泉の国の僧・行基が一刀三礼（一刀彫るごとに三度礼拝）の祈念をこめて彫刻し奉安したのです。
鎌倉時代に「求明寺（ぐみょうじ）」と称されていたものを、観音経偈文（かんのんぎょうげもん）の中の「弘誓深如海（ぐぜいじんにょかい）」の「弘」の字をとり、弘明寺となりました。
弘明寺がある南区は、横浜18区で「下町のイメージがある区」ランキング（All About ニュース編集部が実施）で第2位となっています。
いかがでしたか？ 横浜を訪れた際は、ぜひ難読地名にも注目してみてください。
参考：『横浜の町名』（横浜市市民局）、「ウィキペディア（Wikipedia）：フリー百科事典」弘明寺、弘明寺公式Webサイト
(文:田辺 紫)