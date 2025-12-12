Q.マイナンバーカードの更新を忘れて有効期限が切れました。どうしたらよいのでしょうか？
マイナンバーカードの有効期限が切れてしまっても、罰則はありません。しかし、日常生活で不便を感じるようないくつかのデメリットが生じます。また、再発行ができるのか、どのような手続きが必要かなど、気になるポイントもありますよね。
本記事では、マイナンバーカードについて、有効期限が切れた場合の対処法を中心に説明します。
【画像】マイナ保険証を持つメリット・デメリット一覧表
マイナンバーカードには、「カード本体」と「電子証明書」の2つの有効期限があります。
マイナンバーカードの有効期限
18歳以上：発行から10回目の誕生日まで
18歳未満：発行から5回目の誕生日まで
電子証明書の有効期限
年齢に関わらず発行から5回目の誕生日まで
スマートフォンに電子証明書を搭載していても、有効期限は同じです。気付かないうちに有効期限が切れてしまうこともあるので、カードの表面、誕生日の右側に記載されている有効期限を今すぐ確認してみましょう。
マイナンバーカードの更新は、有効期限の2〜3カ月前になると、自宅に郵送される「有効期限通知書」に同封されている「交付申請書」を使って手続きが可能です。申請はスマートフォン、証明用写真機、パソコン、郵送のいずれでも行えます。
もし有効期限通知書をなくしてしまっても、市区町村の窓口でマイナンバーカード交付申請書をもらい、更新手続きをすることができます。申請から交付までは約1カ月かかるので、余裕をもって進めましょう。交付通知書が届いたら、その案内に従い新しいカードを受け取りましょう。
電子証明書の更新は、住民登録をしている市区町村の窓口で行います。予約制の自治体もあるため、事前にWebサイトなどで確認しておくと安心です。スマホ用電子証明書の場合は、更新手続き後にマイナポータルから利用申請を行います。電子証明書は、更新してから約30分〜1時間ほどで使えるようになります。
もし電子証明書の有効期限が切れても、有効期限切れから3カ月間（※有効期限満了日が属する月の末日から3カ月間）は医療機関などを受診できます。また、電子証明書の更新手続きをせず、健康保険証が手元にない場合でも「資格確認書」を発行してもらうことができるので、医療機関での受診は可能です。
まだマイナ保険証に切り替えていないという人もいるかもしれません。この機会に、マイナ保険証を持つメリットデメリットを知り、検討してみてはいかがでしょうか。
(文:鈴木 朋子（iPhone・SNSガイド）)
「有効期限通知書」を確認しようマイナンバーカードの有効期限が過ぎると各種手続きに不便が生じることがあります。「有効期限通知書」が来たら、自分に適した方法を選んで早めに申請すると安心です。
