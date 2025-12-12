「色男だよね」賀来賢人、カルティエのイベントにて全身黒のイケメンショット公開！ 「はい男前」
俳優の賀来賢人さんは12月12日、自身のInstagramを更新。高級ジュエリーブランド・カルティエのホリデーイベントを訪問したことを報告し、ブラックコーデでのショットを公開しました。
【写真】賀来賢人のイケメンショット
この投稿にファンからは、「素敵」「かっこよすぎ」「かっくんはますますおっきくなるね」「色男だよね」「イケメン」「銀座にちょうど行ってた 惜しい」との声が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
「かっこよすぎ」賀来さんは「カルティエのホリデーポップアップ 『THE ART OF GIFTING』が本日より銀座で開催します」とつづり、4枚の写真を掲載しました。黒のセットアップに金と銀のブレスレット、ふちなしの眼鏡を合わせたコーディネートを披露しています。軽快さがありながらも大人の魅力を引き立たせるスタイルです。
クールなスーツ姿も披露9月にもカルティエの銀座4丁目ブティックを訪問し、オールブラックでのショットを公開していた賀来さん。こちらでは、よりフォーマルなスーツ姿を披露しています。また、スクエアタイプのふちなし眼鏡を身に着けており、クールな仕上がりになっていました。
