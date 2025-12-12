来年も行きます、CES！

毎年1月にラスベガスで開催されている世界最大級のテクノロジー見本市「CES」。ギズモードでは2024年から2年連続で編集部員が現地へ取材に行き、記事や動画でリアルでホットな情報をお届けしていますが、来年2026年も取材に行くことが決定しました！

CES特集がリニューアル

今年もギズモード・記事ユニットからは編集長代理の金本が参加。2026年仕様にリニューアルした特集ページに、リアルタイムで取材記事をお届けします。

そして動画ユニットからは今回が初参加となる中橋と、お馴染みのリチャードが参加。ショート動画をメインに、CESで見つけたおもしろいプロダクトやテクノロジーをお届けします。

TikTokやYouTubeへ順次アップしていくので、まだの方は今のうちにフォローしておいてくださいね。

@gizmodojapan “クモの巣”絆創膏見つけました ️ #ギズモード #ギズモードリチャード #CES2025 #Medicos #絆創膏 ♬ original sound - ギズモード・ジャパン（公式）

さらに今年は加えて、編集長の尾田も現地取材に参加。例年よりさらにホットなギズモードのCESになりそうな予感です。

ギズモード公式XやInstagramには取材の内容だけでなく、CESやラスベガスの現地の雰囲気をどしどしお届けしていきます。 こちらも取材のリアルな裏側をあげていくので、フォローをお忘れなく！

ギズモード CES2025参戦‼️

今年もラスベガスから最新の情報を届けます



日本時間のお昼頃にYouTubeショートとTikTokでライブ配信予定です！

ぜひご覧ください pic.twitter.com/VVaxx83DQi - ギズモード・ジャパン（公式） (@gizmodojapan) January 6, 2025

CES 2026の開催期間は、2026年1月6日（火）から1月9日（金）まで。

来年明けてすぐです！ 楽しみにお待ちください。