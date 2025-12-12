◇WTT ファイナルズ香港(日本時間10日〜14日)

卓球の年間王者を決めるWTTファイナルズ香港が開幕し、12日女子準々決勝が行われ、大藤沙月選手(世界ランク14位)が中国の蒯曼選手(同4位)と対戦しました。

1回戦、大藤選手は橋本帆乃香選手との日本人対決を4-0(11-8、11-7、11-6、12-10)でストレート勝利、蒯曼選手は早田ひな選手を4-0(11-5、11-6、11-6、11-5)で撃破していました。

第1ゲームを落とした大藤選手は、第2ゲーム序盤からラリーの応酬に打ち勝ちます。さらに相手の強打をしっかり打ち返し得点に結びつけ、大藤選手のペースとなっていきゲームを奪います。第3ゲームも大藤選手がリードを広げ、最後はフォアハンドが決まりガッツポーズで笑顔を浮かべます。第4ゲーム4-7から9-10と追い上げ、思わず蒯曼選手はタイムアウト。大藤選手が逆転でゲームポイントをつかむも、デュースが続きこのゲームを落とします。さらに第5ゲームを落とし、後がない大藤選手。第6ゲームはリードを奪われるも9-9の同点に追いつきます。マッチポイントを奪われても、デュースに持ち込む大藤選手。しかし最後は蒯曼選手の強打に打ち負けてしまいました。

大藤選手はゲームポイント2-4(6-11、11-4、11-9、14-16、4-11、10-12)で敗れました。日本選手は残すは長粼美柚選手のみとなり、この後世界ランク1位の孫穎莎選手と対戦します。