今週起きた世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。中国の「動物園で飼育員を襲うクマ 水族館ではたばこを吸う男性に、イルカが水をかけて“禁煙を推奨？”」についてです。

◇

中国・浙江省の動物園で12月6日、クマによるパフォーマンスが行われている最中に、事件が――。

司会

「どうした！？気を付けろ！」

1頭のクマが、飼育員に襲い掛かります。飼育員が立ち上がってもまた押し倒し、離そうとしません。スタッフたちは棒やイスなどで必死にクマを押さえようとします。

女性

「離して！離して！」

なぜか、手に鳥を乗せたスタッフも参戦。ようやく、暴れるクマを押さえることができました。

どうして、クマが急に飼育員に襲い掛かったのでしょうか。理由は、ニンジンとリンゴ。

動物園は杭州野生動物園のSNSで、「飼育員は当時クマの大好物であるニンジンとリンゴを持っていて、クマは食べ物が欲しくて襲ってきた」と説明。

飼育員もクマもケガはなかったということです。

◇

今度は、中国・遼寧省の水族館での出来事。

イルカのプールの前で男性がたばこを吸い始めます。スタッフが駆け付けて止めようとすると、男性の背後にあるプールからシロイルカが頭を出し…なんと、男性に水をふきかけます。

シロイルカは男性が吸っていたたばこの火を消して、鳴き声を出しながら得意げ。

この動画が公開されるとSNSでは、

「公衆の場でたばこ吸わないでほしい！イルカはよくやった！」

「イルカも禁煙を推奨している」

などと称賛の声が。

実はこの動画、水族館が禁煙キャンペーンのために撮影したもので、たばこを吸っていた男性はスタッフ。

では、あの火を消す技は…？

水族館スタッフ

「シロイルカの水かけはたまたまで、撮影用ではありません。普段から水をふきだして遊ぶのが好きなんです」

偶然にも、禁煙キャンペーンに手を貸した賢いシロイルカでした。

（12月12日放送『news every.』より）