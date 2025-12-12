間宮祥太朗、新木優子主演の日本テレビドラマ「良いこと悪いこと」は６日に第８話が放送され、高木将（＝キング、間宮祥太朗）らが存在を忘れていた鷹里小学校時代の謎の少女瀬戸紫苑（＝ドの子、吉田帆乃華）の存在が明らかになった。残り２話。

状況的にドの子は、猿橋園子（＝どの子、新木優子）が６年生で転向してくる以前に、キングたちのイジメに遭っており、今回事件の核心と目される。

一方で第６話（委員長＝小林紗季が園子に復讐しようとした回）。週間アポロの同僚東雲晴香（深川麻衣）が新人松井が撮影してきた写真から、委員長の不審な動きを察知した場面で、不自然に一瞬映ったテーブルの上には「スナック イマクニ」の名刺が置いてあった。

この時点で東雲は「イマクニ」とは無縁のはず。

東雲は、その後に連絡したキングたちと「イマクニ」で会った際に、店主今國一成（戸塚純貴）に名刺を渡し「東雲と申します。今回はご協力ありがとうございます」と頭を下げ、今國が「ああっ、いえいえ…」と応じていた。

この場面、今國がぎこちなく笑っていることもあり、かねて面識があった東雲と今國が初対面を装っているとの見方も浮上している。

次回第９話の予告では、ドの子が卒業ビデオに映っていた場所の割り出しが行われており…ドの子、東雲、今國が同じ施設で育ち、キングたちのイジメが引き金となってドの子が悲劇に見舞われたとの見方も浮上している。