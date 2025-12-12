女子ゴルフの西村優菜が１２日、自身のインスタグラムを更新。英語と日本語で「たくさんの応援を本当にありがとうございました 過酷な１週間でしたが、沢山のサポートのおかげでなんとか乗り切ることができました 限定的ではありますが、来年もＬＰＧＡでプレーできます！」と記し、来季の米ツアー出場権をかけた最終予選会の突破を報告した。

その後は日本語で「今年を振り返ってみれば、大きな壁が何度も何度も目の前に現れて、倒すぞぉー！と意気込んでトライするものの、全然倒れてくれなくて、負けず嫌いな私ですが、さすがにもう無理かも…と。うまくいかないことが多くて、ゴルフを楽しめていなかったような気もします」と苦しかったシーズンを振り返った西村。「でも、ゴルフに向き合った時間は今までより多かったと思います。これを確実に良い時間に」と続けた。

⁡「ふと冷静になって振り返ると、１歩ずつ１歩ずつ。人生こんなもんだよなあーと思う時もあります。ちょっと大人になったかな？笑」とも。「長くなってしまいましたが、まだまだ目標高く、必死に頑張りますので、引き続き応援していただけると嬉しいです」とし、「１年間本当にありがとうございました」と結んだ。

フォロワーからは「お疲れ様でした おめでとう御座います」「おめでとう♥♥♥」「来年も強かわ♥ゆなちゃん楽しみ」などと祝福と激励のコメントが寄せられた。