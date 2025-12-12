KAWAII LAB.¤Î¿·¥°¥ë¡¼¥×¡¦MORE STAR¤ªÈäÏªÌÜ¡Ö¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤Î¿·¿Í¾Þ¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö£Ë£Á£×£Á£É£É¡¡£Ì£Á£Â¡¥¡×¤Î¿·¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Í£Ï£Ò£Å¡¡£Ó£Ô£Á£Ò¡Ê¥â¥¢¥¹¥¿¡¼¡Ë¡×¤¬£±£²Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦£Ë¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö£Ë£Á£×£Á£É£É¡¡£Ì£Á£Â¡¥¡¡£Ó£Å£Ó£Ó£É£Ï£Î¡¡£ö£ï£ì¡¥£±£·¡×¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¤â¤Ã¤È¡¢¥¥é¥Ã¤È¡×¤Ê¤É¤òÇ®¾§¤·¤¿¡£
¡¡¿·°æ¿´ºÚ¡Ê£±£¶¡Ë¡¢±óÆ£¤Þ¤ê¤ó¡Ê£±£¸¡Ë¡¢ºû¸¶¤Ê¤Ê²Ö¡Ê£±£¶¡Ë¡¢ÎëÌÚ²ÖÍü¡Ê£±£¹¡Ë¡¢¹âÍü¤æ¤Ê¡Ê£²£°¡Ë¡¢Ãæ»³¤³¤Ï¤¯¡Ê£±£·¡Ë¡¢ÇëÅÄ¤½¤é¡Ê£²£°¡Ë¡¢¿¹ÅÄ¤¢¤ß¡Ê£±£·¡Ë¡¢»³ËÜ¤ë¤·¤¢¡Ê£±£¸¡Ë¤Î£¹¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿£Í£Ï£Ò£Å¡¡£Ó£Ô£Á£Ò¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»³ËÜ¤Ï¡Ö£¹¿Í¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ÏÀèÇÚ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡Ö£Æ£Ò£Õ£É£Ô£Ó¡¡£Ú£É£Ð£Ð£Å£Ò¡×¤é¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ìó£²Ëü¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¤â¤Ã¤È¡¢¥¥é¥Ã¤È¡×¤È¡Ö¥Ï¥°¡ª¡×¤Î£²¶Ê¤òÇ®¾§¡£Ãæ»³¤Ï¡Ö£×£É£Ô£È¡¡£Ë£Á£×£Á£É£É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¤³¤Î£¹¿Í¤À¤«¤é¤³¤½ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë£Ë£Á£×£Á£É£É£É¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ëºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼±ç¤Ë¤³¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡¿¹ÅÄ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤¤¤ë¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡¢À¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤¯¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¡¢±óÆ£¤Ï¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤Ç²ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤¿¤¤¡£¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤Î¿·¿Í¾Þ¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÌÜÉ¸¤Ë£Æ£Ò£Õ£É£Ô£Ó¡¡£Ú£É£Ð£Ð£Å£Ò¤ÎÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤âà¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Êá¤Ã¤Æ¤¤¤¦Âç¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¿·¿Í¾Þ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Íê¤â¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸åÇÚ¤Î¸ÀÍÕ¤ËÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£