カワラボ新グループ・MORE STAR（モアスター）、憧れの先輩告白 FRUITS ZIPPER櫻井優衣は3人から名前挙がる【KAWAII LAB.SESSION vol.17】
【モデルプレス＝2025/12/12】KAWAII LAB.の新グループ・MORE STAR（新井心菜、遠藤まりん、笹原なな花、鈴木花梨、高梨ゆな、中山こはく、萩田そら、森田あみ、山本るしあ）が12日、神奈川県・Kアリーナ横浜で行われた「KAWAII LAB.SESSION vol.17」囲み取材に出席。憧れの先輩を明かした。
【写真】可愛すぎるカワラボメンバー豪華集結
囲み取材ではMORE STARのメンバーがそれぞれの憧れの先輩を発表する場面も。萩田は「KAWAII LAB.の先輩は全員憧れの先輩なんですけど、一人挙げるとしたらCANDY TUNEさんの村川緋杏さん」と明かし「パフォーマンスや溢れるポジティブなパワー、見ているだけで幸せになれる姿にとても憧れています」と語った。
続く森田が「私もKAWAII LAB.の先輩方はみなさまとても憧れなんですけど…」と前置きすると、鎮西たちは「大丈夫大丈夫（笑）」と笑顔。森田は松本かれんに憧れていると言い「きゅるきゅるでプリプリな愛嬌のあるアイドルパフォーマンスが大好きで。自分も同じピンク色になれたので、そのようなアイドルになれるように一生懸命がんばりたいです」と意気込んだ。
高梨は「お一人挙げるとしたら、FRUITS ZIPPERさんの櫻井優衣さんです」と回答。櫻井は驚いた表情を浮かべ「うれしい！」と喜び、高梨は「すごく洗練されたパフォーマンスで…本当に憧れでいっぱいで、パフォーマンスも精神面も櫻井優衣さんを見習って、キラキラのアイドルになりたいです」と語った。新井と遠藤も櫻井の名前を挙げ、櫻井は「こうやって見ててもらえるんだな、と思うとすごく背筋が伸びます。ありがとう」とほほ笑んだ。
山本は「カワラボに入る前からずっとFRUITS ZIPPERさんの鎮西寿々歌さんが大好きで」と告白。「最初はパフォーマンス面で憧れる部分がたくさんあって。カワラボに入ってから、相談をさせていただいたり、お誕生日プレゼントまで頂いて。身も心もきれいで優しくて、パーフェクトな方だなと思うので憧れです」と愛を明かし、鎮西は「嬉しい」と喜んだ。
鈴木は「特に尊敬しているのはCANDY TUNEの立花琴未さんで、もともと推しとして応援させてもらっていたんですけど、そのときからステージ上と日常のギャップにやられてしまって」とコメント。「KAWAII LAB.に入ってからずっとロールモデルとしていろんなステージのでのパフォーマンスを見て、いろいろと研究させてもらっています」と明かした。立花は「ありがとう〜！」と嬉しそうに笑った。
中山は桐原の名前を挙げ「パフォーマンスが本当にすごく好きで、中でも表情がすごいなと思っていて。かわいいだけじゃなくてクールな表情も入っていて、そこがすごい魅力的だなと思って参考にさせて頂いています」と告白。桐原は「かわいい〜。ありがとうございます」と反応した。
笹原は「一番憧れているのは、CUTIE STREETさんの板倉可奈さんです」と回答。「最初は一目惚れだったんですけど、見ていくうちにキレキレなダンスや豊かな表情管理、ユーモアもあってすごく魅力的な方だなと思って、すごく大好きだし尊敬しています」と気持ちを語った。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】可愛すぎるカワラボメンバー豪華集結
◆カワラボ新グループ・MORE STAR、憧れの先輩告白
囲み取材ではMORE STARのメンバーがそれぞれの憧れの先輩を発表する場面も。萩田は「KAWAII LAB.の先輩は全員憧れの先輩なんですけど、一人挙げるとしたらCANDY TUNEさんの村川緋杏さん」と明かし「パフォーマンスや溢れるポジティブなパワー、見ているだけで幸せになれる姿にとても憧れています」と語った。
◆櫻井優衣、後輩3人から名前挙がる
高梨は「お一人挙げるとしたら、FRUITS ZIPPERさんの櫻井優衣さんです」と回答。櫻井は驚いた表情を浮かべ「うれしい！」と喜び、高梨は「すごく洗練されたパフォーマンスで…本当に憧れでいっぱいで、パフォーマンスも精神面も櫻井優衣さんを見習って、キラキラのアイドルになりたいです」と語った。新井と遠藤も櫻井の名前を挙げ、櫻井は「こうやって見ててもらえるんだな、と思うとすごく背筋が伸びます。ありがとう」とほほ笑んだ。
山本は「カワラボに入る前からずっとFRUITS ZIPPERさんの鎮西寿々歌さんが大好きで」と告白。「最初はパフォーマンス面で憧れる部分がたくさんあって。カワラボに入ってから、相談をさせていただいたり、お誕生日プレゼントまで頂いて。身も心もきれいで優しくて、パーフェクトな方だなと思うので憧れです」と愛を明かし、鎮西は「嬉しい」と喜んだ。
◆MORE STARの憧れの先輩 CANDY TUNE・CUTIE STREETメンバーらも
鈴木は「特に尊敬しているのはCANDY TUNEの立花琴未さんで、もともと推しとして応援させてもらっていたんですけど、そのときからステージ上と日常のギャップにやられてしまって」とコメント。「KAWAII LAB.に入ってからずっとロールモデルとしていろんなステージのでのパフォーマンスを見て、いろいろと研究させてもらっています」と明かした。立花は「ありがとう〜！」と嬉しそうに笑った。
中山は桐原の名前を挙げ「パフォーマンスが本当にすごく好きで、中でも表情がすごいなと思っていて。かわいいだけじゃなくてクールな表情も入っていて、そこがすごい魅力的だなと思って参考にさせて頂いています」と告白。桐原は「かわいい〜。ありがとうございます」と反応した。
笹原は「一番憧れているのは、CUTIE STREETさんの板倉可奈さんです」と回答。「最初は一目惚れだったんですけど、見ていくうちにキレキレなダンスや豊かな表情管理、ユーモアもあってすごく魅力的な方だなと思って、すごく大好きだし尊敬しています」と気持ちを語った。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】