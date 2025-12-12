FRUITS ZIPPER、後輩へアドバイス グループで大切にしていること明かす「当初から紅白歌合戦に出演したいという大きな目標だったり」【KAWAII LAB.SESSION vol.17】
【モデルプレス＝2025/12/12】FRUITS ZIPPERの鎮西寿々歌、櫻井優衣、真中まなが12日、神奈川県・Kアリーナ横浜で行われた「KAWAII LAB.SESSION vol.17」囲み取材に出席。鎮西がグループで大切にしていることを明かした。
【写真】可愛すぎるカワラボ新グループメンバー9人
囲み取材にはKAWAII LAB.の新グループ・MORE STARの新井心菜、遠藤まりん、笹原なな花、鈴木花梨、高梨ゆな、中山こはく、萩田そら、森田あみ、山本るしあ、CANDY TUNEの立花琴未、桐原美月も出席した。
夢を叶える秘訣や、MORE STARへのアドバイスを求められた鎮西は「FRUITS ZIPPERは当初から紅白歌合戦に出演したいという大きな目標だったり、大きい小さいはないんですけど、『こんなことを言ってもいいのかな』というくらい大きなこともすごく言葉にするようにしていて」とコメント。「メンバーの中でもですし、事務所の方、アイドルチームの中、メディアの方が来てくださった時に声を大きくして言うことってすごく大事だな、と思っています」と持論を展開し「メンバー同士の意識やチームの意識をそこに持っていき、一つになることももちろんですし、言うことによって世界中のみなさんが応援してくれる。いつもたくさんの方に支えられてここまで来たな、ということを実感しているので、味方が増えると思って私たちは大きな声で大きいことを言っています」と告白した。さらに鎮西は「今、目標を聞いて、レコード大賞の新人賞を言っていたので、もうできているし頼もしいなと思いました」とMORE STARへの期待を口にした。
笹原が「大きなステージだからこそ意識していることはありますか？」と聞くと、真中は「大きく動く！」と回答。真中は「動きだけじゃなくて、気持ちから指の先まで髪の毛の先まで、って思っておかないと、一番上の一番後ろの人まで届かない。大きな星になって輝いてほしいです」とエールを送った。MORE STARのメンバーは口々に声を上げて感動している様子を見せ、櫻井も「素敵」と感激。真中は櫻井たちに「やめてよ（笑）」とツッコんでいた。
今後の目標を新井は「たくさんの人に愛され、憧れられるアイドルグループになりたいです」と告白。「KAWAII LAB.の先輩方に今まで憧れて、背中を追いかけてきた私たちが、今度は憧れの存在になれるように精一杯がんばりたいです」と言葉に力を込めた。
森田は「最終的な目標は日本を代表する国民的アイドルグループになることで、じきには世界に羽ばたくアイドルグループになることです。そのために、まずは半年後に豊洲PITに立つことを目標としています」と宣言。遠藤は「まずは歌番組に出演したいのと、レコード大賞の新人賞を取ることを目標にしています」と明かし「全国ツアーをして、私たちのコンセプトでもある“WITH KAWAII”を日本中のみなさんに届けたいなと思っています」と目標を掲げた。（modelpress編集部）
◆FRUITS ZIPPER、後輩へアドバイス
◆カワラボ新グループ・MORE STAR、今後の目標明かす
