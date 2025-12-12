ドル円は序盤に売りも、その後反発、欧州株高など好感=ロンドン為替概況



ドル円はロンドン市場序盤に売りが優勢となり155円50銭台を付けた。東京市場が比較的しっかりした動きとなったが、値幅が限定的に留まったこともあり、ロンドン勢はいったん売りからトライする形となった。155円50銭を割り込めず、東京朝の安値に届かなったことで、その後反発。英GDPの予想外の弱さを受けたポンド売りドル買いからのドル全般の買いや、欧州株の堅調さを受けたリスク円売りなどを支えに上昇。東京市場午後の高値155円83銭を超えて、ロンドン朝に売りから入った短期投資筋のポジション調整なども交えて155円99銭を付けている。156円手前の売りに上値を抑えられ、高値からは少し売りが出ている。



ユーロドルはドル高を受けて1.1740を挟んでの推移から1.1722を付けた。ユーロ円は182円台後半での推移。ドル円の155円90銭台までの上昇もあり、182円94銭を付ける動きとなったが、対ドルでユーロ売りが出た分値幅が抑えられた。



ポンドドルは東京市場での1.3390台を中心とした推移から、英指標を受けて売りが出た。10月の英月次GDPが予想外のマイナスとなったことがポンド売りを誘った。英製造業生産高や貿易収支も弱い数字となっていた。1.3370台へ急落後少し戻すも、ドル全般の上昇もあって戻りは限定的で、その後1.3367まで売りが出ている。ポンド円は東京市場でのドル円の上昇もあって208円73銭をつけていたが、英指標を受けたポンド売りに208円20銭台まで売りが出た。その後ドル円の上昇に208円60銭台まで買戻しが入っている。



MINKABUPRESS 山岡

