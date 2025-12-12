陰湿な義母にストレスを抱えている女性は多いと思いますが、そんな状況を見て見ぬふりをする旦那さんも同罪ですよね。誰も助けてくれる人がいないと絶望的になりますが、義父がビシッと叱ってくれることがあるようで……？ 今回は、嫁いびりをされる妻を助けようともしない夫が義父に説教された話をご紹介いたします。

なにもしない夫を説教

「義実家に行って娘のお世話をしていると、それを見た義母が『なんて手際が悪いのかしら』『離乳食は市販品だなんてかわいそう』『痩せてるのは栄養不足なんじゃないの？』と嫌味を連発してきました。

義母の嫌味は今に始まったことではないのでスルーしていましたが、すぐ横に夫もいるのにスマホを見てるだけ。そんな2人にイライラしていたら、外出していた義父が帰ってきました。どうやら義父は、この様子を少し前から見ていたようで、部屋に入るなり『お前はなんてことを言うんだ！』『普段から嫁いびりをしているのは知っていたが、ここまでひどいとはな』と義母に説教してくれたんです。

さらにダラダラする夫を見て『母さんから嫌なことを言われていても放置か？』『自分の嫁さんも守れなくてどうするんだ！』と言ってくれました。義父のおかげで義母と夫は反省したのか、その日から私への態度がガラッと変わりましたね。義父には感謝しかありません！」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年9月）

▽ 嫁いびりをする義母となにもしない夫……。そんな情けない2人を見て、お義父さんは黙っていられなかったのでしょうね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。