ダラスの有力キャンプ地「トヨタスタジアム」はポット1との争いに…森保一監督はアメリカでW杯決勝会場も訪問「厳しい戦いを勝っていきたい」
日本代表の森保一監督が12日、北中米W杯組み合わせ抽選会が行われたアメリカから帰国し、羽田空港で報道陣の取材に応じた。現地時間5日に抽選会が行われ、6日に試合会場が決まった後、森保監督は大会期間にトレーニングを行うベースキャンプ地候補を視察。特にグループリーグ第1戦(vsオランダ)と第3戦(vs欧州プレーオフB勝者)が行われるダラスの3か所を中心に巡ったという。
ところが森保監督は現状、「ダラスでキャンプをするのはちょっと難しい」という見立てを語った。ベースキャンプ地の選定にあたっては、希望が重なった場合にポット1の強豪国が優先されるというレギュレーションがあるためだ。
ダラスでは日本代表と同様、前回王者のアルゼンチン代表も2試合が組まれているほか、ポット1勢では日本と対戦するオランダ、クロアチアと対戦するイングランドもダラス会場を使う。イギリス『ガーディアン』紙はイングランド、オランダの両国がカンザスシティのキャンプ地争いを繰り広げていると報じているものの、いずれかがダラスに流れてくる可能性もあるとみられ、ポット2の日本は不利な状況にある。
ダラスには周辺一帯の施設も含めてトヨタ自動車が一括でネーミングライツを持つ「トヨタスタジアム」(FCダラススタジアム)がベースキャンプ地の候補に入っており、それも「一番施設が揃っている」(森保監督)という有力キャンプ地にあたる。しかし、良い設備を持つだけに他国との争いは避けられず、森保監督は「優先権がポット1にあるのでそこだけ一点買いをするとプランが全て崩れる。次のオプションも考えておいて、最適なところで落ち着いてやるということも考えていきたい」と語る。
またダラスにキャンプ地を置いた場合、第1戦と第3戦前後の移動負担が大幅に軽減される一方で、試合の環境とのギャップが起きるという難しさもある。ダラスは日中の最高気温が30度を大幅に超える猛暑が予想されるが、試合会場の「AT&Tスタジアム」(ダラススタジアム)は開閉式の屋根と空調設備が完備されており、試合中に暑さに悩まされることはないためだ。
森保監督は「ダラスに関しては暑いと言われているけど、試合は空調があるので実は暑熱対策はいらない。ただ練習場は屋外なので、そうなった時に暑さで疲弊する可能性もある。暑さを避けるには朝早くか夜遅くになってしまうが、そうなると生活リズムが崩れてしまうこともある。いろんなバランスを見ながら最適な判断、最善の判断をしていきたい」と述べた。
こうした前提を踏まえ、キャンプ地選びについては「できれば試合会場に近いところというのがあるが、トレーニング環境とオフ・ザ・ビッチのホテルの環境が選手がストレスなく過ごせるところ、集中してやれることをやれるところを選んでいきたい」と森保監督。モンテレイで行われる第2戦・チュニジア戦も念頭に置き、気候の近い場所で事前キャンプを行うことも視野に入れつつ、幅広い観点で準備を進めていく構えだ。
また決勝トーナメントに入って以降の移動も欠かせない論点だが、まずはグループリーグを最優先にキャンプ地選ぶを行う方針。森保監督は「超えていく壁を考えるともちろん決勝トーナメントも考えておかなければならないが、そう簡単にグループリーグを勝って決勝トーナメントに行けるというほど我々が圧倒的な力があるわけではないと思うので、まずはグループリーグを突破できるように一戦一戦これまでどおり戦って、勝利を掴み取る、勝ち点を積み上げることを考えた上での決勝トーナメントだと思う。まずはダラス、モンテレイで戦える最善の準備をしていきたい」と言い切った。
なお、森保監督は今回の視察の最後にニューヨークを訪れ、決勝戦が行われるメットライフスタジアムを視察した様子。「まだサッカー仕様ではなくアメリカンフットボール仕様だったが、すごく良いスタジアムで、とても雰囲気が良くなるだろうなというつくりを見させていただいた。決勝の舞台を目指しながら、目の前の一戦を、厳しい戦いを勝っていきたいなという思いになった」と決意を新たにしていた。
(取材・文 竹内達也)
