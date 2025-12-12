　北中米ワールドカップは日本時間6日未明、アメリカ・ワシントンで組み合わせ抽選会を行い、サッカー日本代表はグループFでオランダ代表、チュニジア代表、欧州プレーオフBの勝者(ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニアのいずれか)と対戦することが決まりました。

　日本が対戦するライバル国はどんなチームなのか。その特徴や注目選手などをゲキサカ日本代表担当の竹内記者が解説します。試合会場やキックオフ時間も決まり、アメリカのダラスとメキシコのモンテレイという国境をまたぐ移動を強いられることになった森保ジャパン。暑熱対策など環境面への適応など、日本代表が勝ち上がっていくためのポイント、大会の展望について話していきます。

(収録日:2025年12月8日)



　ゲキサカ編集長の西山紘平とゲキサカ日本代表担当の竹内達也記者がサッカー日本代表をテーマに旬な話題を深掘りする「ゲキスタ」は隔週配信。ハッシュタグをつけて番組の感想や質問などをお寄せください。

⁠#ゲキスタ⁠

【出演】

●竹内達也→@thetheteatea⁠

●ゲキサカ編集長　西山紘平

■ゲキサカ

⁠https://web.gekisaka.jp⁠

■ゲキサカFCストア

⁠⁠https://web.gekisaka.jp/store/⁠

■ゲキサカ公式X(@gekisaka)

⁠⁠@gekisaka

■ゲキサカ公式Instagram(@gekisaka)

⁠⁠@gekisaka

■ゲキサカ公式TikTok

⁠⁠@gekisaka⁠

■ゲキサカ公式YouTube

⁠⁠@gekisakafc