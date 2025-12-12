僕が見たかった青空・金澤亜美、ファースト写真集発売決定 初の水着撮影も敢行
17日に最新シングル「あれはフェアリー」をリリースする僕が見たかった青空。同曲でセンターを務める金澤亜美が、来年2月27日にファースト写真集（東京ニュース通信社）を発売することが決定した。
【写真】美しい白肌あらわな金澤亜美
撮影の舞台となったのは、台湾。その南に位置する高雄を中心に行われた。金澤にとって初めての海外。出発当日の朝、初めての海外に緊張した様子で空港に現れた金澤の手には、台湾のガイドブックがしっかりと握られていた。
ここから、金澤亜美の“初めてづくし”の大冒険が始まった。10時間を超える大移動の末、台南・墾丁に到着すると、台湾の蒸し暑い気候に合ったキャミソールワンピースに着替え街へ。美味しい海鮮を食べ、屋台が並ぶ商店街でダーツで遊び、少しずつ緊張もほぐれていった様子。
そこからは、大胆に背中のあいたデニムのオーバーオールで向かった草原で、強風に煽られたり。初めての水着撮影では、照れたような、恥ずかしそうな様子を見せたり。勢いよく海に入ったものの、激しい波に揉まれ泣きそうになったり。朝イチ、パジャマを着ての撮影は、まだ少し眠たそうな様子を見せたり…。
初海外、台湾の街並み、出合うもの一つひとつに刺激を受け、その日を、その時を、飾らずに、感情のままに過ごす金澤。コロコロと表情を変えて魅せる姿から目が離せず、いつの間にか夢中になってしまう。そんな金澤を、細居幸次郎氏が一枚一枚丁寧に切り取り、一冊にとじ込めた。
■金澤亜美（かなざわ・あみ）プロフィール
2007年2月14日生まれ。神奈川県出身。水瓶座。B型。アイドルグループ「僕が見たかった青空」として、’23年にデビュー。12月17日（水）に金澤亜美がメインメンバー（センター）を務める最新シングル「あれはフェアリー」が発売するほか、12月28日（日）には2025年最後のライブ「BOKUAO青春納め2025」が開催される。
