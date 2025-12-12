13日（土）日本海側の雪は収まりますが、西から天気は下り坂。関東や東海では真冬並みの寒さとなりそうです。

●西日本、沖縄

九州では夕方以降は雨の所が多く、近畿でも夜は傘の出番の所がありそうです。朝の冷え込みが強まり、5℃を下回るところも多くなるでしょう。

●東日本

各地で晴れ間がありますが、夜は太平洋側沿岸を中心に、雨や雪の降るところがあるでしょう。日中は一桁止まりのところがほとんどで、関東や東海は真冬並みの寒さとなりそうです。

●北日本

次第に日本海側の雪は止み、強い風も収まってきそうです。最高気温は12日（金）よりは高いものの、札幌は0℃。東北でも5℃に届かないところが多くなりそうです。

■週間予報

●大阪〜那覇

14日（日）は午前中には雨の止むところがほとんどですが、山陰は午後も雨や雪が降るでしょう。来週はこの時期としては気温が高く、鹿児島では19℃まで上がる日もありそうです。

●新潟〜名古屋

北陸は18日（木）にかけて雨や雪が降り、14日（日）〜15日（月）にかけては雨や雪、風も強まりそうです。関東や東海も14日（日）は午前を中心に広く雨で、関東内陸では降り始め、雪になるところもあるかもしれません。

●旭川〜福島

14日（日）〜15日（月）にかけては大雪や猛吹雪などに警戒が必要です。北海道の太平洋側でも大荒れとなるでしょう。その後も日本海側では18日（木）にかけて雨や雪が降りますが、強い寒気の南下はなさそうです。