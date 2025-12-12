12日、KAWAII LAB.の新グループ「MORE STAR（モアスター）」が、『KAWAII LAB. SESSION vol.17』の公演前に囲み取材に応じ、お披露目を行いました。

【写真を見る】【MORE STAR】KAWAII LAB.新グループがお披露目「レコード大賞の新人賞を取ることを目標としています！」

KAWAII LAB.の先輩であるFRUITS ZIPPERの鎮西寿々歌さん、櫻井優衣さん、真中まなさんや、CANDY TUNEの立花琴未さん、桐原美月さんも同席する中、「MORE STAR」のメンバーたちは「レコード大賞の新人賞」や「日本を代表するアイドルグループ」を目指すと、決意を語りました。









初めに挨拶が行われ、森田あみさんの掛け声でメンバーたちは、“私たち、MORE STARです！“と元気いっぱいな様子を見せました。









萩田そらさんは、“支えてくださる方にずっと嬉しい報告がしたいなって思ってたので、素敵な場所で素敵な先輩方に囲まれてデビューできるのが、嬉しい気持ちでいっぱいです！”と現在の心境を明かし、山本るしあさんは、“この9人で無事にデビューを迎えることができて、とても安心とよかったなっていう気持ちでいっぱいです。もっともっと成長していきたいなと思っています！”と、デビュー出来たことへの思いと意気込みを話してくれました。









デビューまでの準備期間で1番印象に残っていることを聞かれた笹原なな花さんは、“この衣装を初めて着た時です！“と笑顔で回答。“それぞれのメンバーカラーだったり、私達の為だけに初めて作っていただいた衣装を着て、嬉しさのあまり泣いてしまうメンバーがいたり、終始テンションが上がってずっと笑顔のメンバーの姿をよく覚えています！”と「MORE STAR」らしい星がたくさん付いた衣装を初めて着用した時のエピソードを披露しました。









さらに、今後の目標を聞かれた新井心菜さんは、“たくさんの人に愛され、憧れられるアイドルグループになりたいです！“とやる気満々。









遠藤まりんさんは、“レコード大賞の新人賞を取ることを目標としています！”とアピール。







森田あみさんも、“最終的な目標は日本を代表するアイドルグループになることで…世界に羽ばたくアイドルグループになることです！”と目標を語るなど、気合十分な様子を見せていました。









グループ名に「もっと（MORE）」成長し、「輝き・憧れ（STAR）」の存在へなれるようにという意味が込められている「MORE STAR」。



憧れの先輩について聞かれた高梨ゆなさんは、“お一人挙げるとしたら、FRUITS ZIPPERさんの櫻井優衣さんで”と現場にいた櫻井さんの名前を呼ぶと、とてもびっくりした様子の櫻井さんに向かって、“すごく洗練されたパフォーマンスだったりとかすごいリスペクトが感じられるとことか！本当に本当に憧れでいっぱいで、パフォーマンスも精神面も櫻井優衣さんを見習ってキラキラなアイドルになりたいです！”と直接思いを伝えました。









さらに鈴木花梨さんも現場にいた、CANDY TUNEの立花さんの名前を挙げ、中山こはくさんも現場にいたCANDY TUNEの桐原さんを憧れの先輩と回答。



鈴木さんは、“元々「KAWAII LAB.」に入る前から知っていて、推しとして応援させてもらってたんですけど“と昔からファンであることを明かし、“ロールモデルとして、いろんなステージでのパフォーマンスを見て色々研究させて貰ってます！“と伝えられた立花さんは、“ありがとう！“と笑顔。









中山さんから、“可愛いだけじゃなくて、クールな表情とかもあって、そこがすごい魅力的だなと思って参考にさせていただいてます！”と伝えられた桐原さんは、“可愛い〜ありがとうございます！“とハートを作りつつ、メロメロの様子でした。









【担当：芸能情報ステーション】