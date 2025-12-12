アイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」の9人組新グループ「MORE STAR」が12日、お披露目された。

神奈川県・Kアリーナ横浜で開催された「KAWAII LAB.SESSION vol.17」に出演した。デビュー曲「もっと、キラッと」セカンドシングル「ハグ！」を初々しく披露した。

赤担当の山本るしあ（18）が「本日デビューさせていただきました！」とあいさつすると大歓声が上がった。続けて「まだまだ未熟ですが、輝き、憧れられるような存在に」と誓った。さらに、「ここにいる全員を虜にして帰ります」と涙ぐみながら宣言した。

オレンジ担当の新井心菜（16）は「一生に一度しかないこの日を皆さまと過ごせて幸せです」と感謝を伝え、紫担当の萩田そら（20）が「これからもっともっと輝いていくので、思い出作っていきましょう！」と会場を大きく盛り上げた。

グループの平均年齢は17.8歳とフレッシュな輝きを放つ。公演前には、報道陣の取材に対応した。

デビューを迎えた心境を聞かれると、萩田は「やっと言えたなっていうのが一番」と率直な思いを話した。9人全員が研修生「KAWAII LAB. MATES」出身。「先輩方、家族、ファンの皆さまに支えてもらった」と感謝した。

山本は「この9人で、とても安心と良かったなって気持ち。さまざまな困難を乗り越えてきてデビューしたので、ありがたさと幸せを感じています」と安堵（あんど）の思いが漏れた。

デビューまでの道のりを振り返って、シルバー担当中山こはく（17）は「オーディションで、限られた時間の中でパフォーマンスを仕上げなければならなくて、苦戦した」と明かした。それでも「デビューしたいという気持ちが勝って、乗り越えることができました」と熱い思いを話した。

FRUITS ZIPPER、CANDY TUNEらの後輩にあたり、注目度も高い。ピンク担当の森田あみ（17）は「半年後に豊洲PITに立ちたい」と掲げ、青担当の遠藤まりん（18）が続けて「レコード大賞の新人賞を取るのと、全国ツアーを」とはっきりと口にした。

隣に立ち見守ったFRUITS ZIPPER鎮西寿々歌（27）は、目標を口にする後輩の姿を「たのもしい」と評した。先輩としてのアドバイスを求められると「大きな声で大きな目標を言うことが大事」と背中を押した。【寺本吏輝】