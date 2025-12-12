「KAWAII LAB.SESSION vol.17」が12日、神奈川県・Kアリーナ横浜で開催された。

アイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」出身のFRUITS ZIPPER、CANDY TUNEらが出演し、8日に誕生が発表された9人組グループ「MORE STAR」が初めてステージに立ちお披露目となった。

公演の前には「MORE STAR」の囲み取材が行われ、先輩としてFRUITS ZIPPERから真中まな（26）、櫻井優衣（25）、鎮西寿々歌（27）が、CANDY TUNEから桐原美月（22）、立花琴未（23）がともに出席した。

「MORE STAR」のピンク担当森田あみ（17）が「半年後に豊洲PITに立ちたい」、青担当の遠藤まりん（18）が「レコード大賞の新人賞を取るのと、全国ツアーを」と掲げるなど、1人ずつが熱い思いを話した。

後輩の様子を見て鎮西は「大きな声で大きな目標を言うことが大事」と優しく背中を押した。「（目標を）言うことによって世界中の皆さんが応援してくれるし、味方が増える」とアドバイスを送り、「今、言えていたのでたのもしいなと思いました」と笑顔を見せた。

桐原は「頑張りを継続することが大事。結果が出なくて辛いなって時もあるかもしれないけど、挫折とか経験が生きてくる。これだけ頑張ってきたなら大丈夫と自信になるから」と優しい笑顔。「どうかご飯をいっぱい食べて、幸せに一緒に頑張れたらいいなと思います」とエールを送った。

さらに、真中はパフォーマンスについてポイントを語った。大きな会場でパフォーマンスする際に必要なことを聞かれるとずばり「大きく動く！」と一言。振り付けにとどまらず「気持ちから、指の先、髪の毛の先までって思っていないと、一番上の人まで届かないから」と情熱的なアドバイス。キレのあるダンスがSNSで話題に上がる真中らしいアドバイスに、MORE STARのメンバーは真剣な顔でうなずいていた。【寺本吏輝】