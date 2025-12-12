back numberが、NHKウインタースポーツテーマソングとして書き下ろした新曲「どうしてもどうしても」を12月27日に配信リリースすることを発表した。

あわせてジャケットビジュアルも公開された。清水依与吏が撮影した大量の写真の中からセレクトした1枚をジャケットに使用しているという。

ジャケット写真

back numberは、第76回NHK紅白歌合戦に出場することが発表されたばかり。NHKウインタースポーツテーマソングの今作「どうしてもどうしても」と、コロナ禍で中止となったインターハイを目指していた高校生からの手紙がきっかけで書き下ろした楽曲「水平線」の2曲を歌唱する。

◾️＜back number“Grateful Yesterdays Tour 2026”＞ 2026年

5月02日（土）【宮 城】キューアンドエースタジアムみやぎ

5月16日（土）【静 岡】静岡エコパスタジアム

5月17日（日）【静 岡】静岡エコパスタジアム

5月23日（土）【大 阪】ヤンマースタジアム長居

5月24日（日）【大 阪】ヤンマースタジアム長居

6月13日（土）【神奈川】日産スタジアム

6月14日（日）【神奈川】日産スタジアム

6月27日（土）【熊 本】熊本えがお健康スタジアム

6月28日（日）【熊 本】熊本えがお健康スタジアム

INFORMATION：https://backnumber.info/feature/stadiumtour2026