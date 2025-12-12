SKY-HI¡¢ËÜÆüÇÛ¿®¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤è¤ê¿·¶Ê¡ÖFuture In My Pocket¡×MV¸ø³«¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¸ø³«¤â
SKY-HI¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ëËÜÆü¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿ÇÛ¿®¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSuccess Is The Best Revenge¡Ù¤è¤ê¿·¶Ê¡ÖFuture In My Pocket feat. TAIKI (STARGLOW), GOICHI (STARGLOW)¡×¤ÎMV¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤ÎSTARGLOW¤ÎTAIKI¡¢GOICHI¤¬µÒ±é¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Ë³Ú¶Ê¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¿DJ¡¿²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦VLOT¤ò·Þ¤¨¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡£VLOT¤Ë¤è¤ë°¥½¥¤¢¤ë¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤È¡¢¥»¥¯¥·¡¼¥É¥ê¥ë¥Þ¥Ê¡¼¤Î¥Ó¡¼¥È¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥µ¥¦¥ó¥É¤Î¾å¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²áµî¤ÈÌ¤Íè¤¬¸òº¹¤·¡¢¾¯Ç¯»þÂå¤ÎÌ´¤¬¸½¼Â¤Ø¤ÈÆ°¤½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤«¤Ä¤ÆTAIKI¤¬¡Ö14th Syndrome¡×¤ÇÉÁ¤¤¤¿¡È5Ç¯¸å¤ÎÌóÂ«¡É¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÎÀ®Ä¹¤È¤È¤â¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¡¢º£ºî¤Ç¤ÏSKY-HI¡¢TAIKI¡¢GOICHI¤Î3¿Í¤¬Æ±¤¸Ì´¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¥é¥Ã¥×¤ò¸ò¤ï¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¡ÈÌ´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¡É¤Ø¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÁÛ¤¤¤È´õË¾¤òÌÄ¤é¤¹1¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿MV¤Ï¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¡È¤Ç¤«¤¤Ì´¡É¤ò²Î¤¤¹ç¤¦³Ú¶Ê¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¡¢ÂÐ¾ÈÅª¤Ê2¤Ä¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÉÁ¼Ì¡£¤É¤ì¤À¤±ºÐ¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¿´¤Ë»Ä¤ë¾¯Ç¯À¤ä¡¢¤½¤ÎÌµ¹¤¤ÊÈþ¤·¤µ¡¦µ±¤¤ò¡¢Í·¤Ó¾ì¤Ç3¿Í¤¬Á´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤à»Ñ¤È¤·¤Æ±Ç¤·½Ð¤¹°ìÊý¤Ç¡¢´õË¾¤äÌ¤Íè¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤ä¼«¿®¡¦¥×¥é¥¤¥É¤ò¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Í·¤Ó¿´¤ÈÉ÷³Ê¤¬Æ±µï¤¹¤ë¡¢3¿Í¤Îº£¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ËSKY-HI¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥¢¥ë¥Ð¥àÀ©ºî²áÄø¤Ç¤Î³ëÆ£¤ä¿´¶¤ÎÊÑ²½¤òÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤¼¤Ò³Ú¶Ê¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¤Ê¤ªSKY-HI¤Ï¡¢¡ØSuccess Is The Best Revenge¡Ù¤ò°ú¤ÃÄó¤²¡¢Ìó2Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò6ÅÔ»Ô7¸ø±é³«ºÅ¤¹¤ë¡£¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ï¡¢¥Õ¥ë¥Ð¥ó¥É¡ÜDJ¡Ü¥À¥ó¥µ¡¼¡Ü¥³¡¼¥é¥¹¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡ÈTHE SUPER FLYER¡É¡É¤È¶¦¤Ë¡¢Ìó9Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ë³®Àû¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
◾️¡ÖSuccess Is The Best Revenge¡×¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
◾️¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSuccess Is The Best Revenge¡Ù
2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿®¡§https://sky-hi.lnk.to/SuccessIsTheBestRevenge
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://successisthebestrevenge.skyhi.tokyo/
¢§¼ýÏ¿ÆâÍÆ
01.The Best Revenge
02.It¡Çs OK
03.No Flexin¡Ç
04.deaf feat. edhiii boi
05.Âç¾æÉ× feat. Novel Core
06.ID feat. SHUNTO (BE:FIRST), RYUKI (MAZZEL), JIMMY (PSYCHIC FEVER), FELIP (Prod. ist)
07.SUPER IDOL feat. Nissy
08.At The Last
09.Future In My Pocket feat. TAIKI (STARGLOW), GOICHI (STARGLOW)
10.If I die tomorrow
11.Success is
◾️¡ØSuccess Is The Best Revenge -Deluxe Edition-¡Ù
2026Ç¯4·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
Í½Ìó¡§https://sky-hi.lnk.to/SuccessIsTheBestRevenge__PKG
¢§¾¦ÉÊ·ÁÂÖ
¡½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×
AL+DVD3ËçÁÈ¡Ê¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ¡Ë
ÉÊÈÖ¡§AVCD-63856/B¡ÁD
²Á³Ê¡§¡ï14,850¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»ÅÍÍ : »°ÊýÇØ¥±¡¼¥¹
ÉõÆþÆÃÅµ : ¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¢½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×
AL+Blu-ray Disc2ËçÁÈ¡Ê¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ¡Ë
ÉÊÈÖ¡§AVCD-63857/B¡ÁC
²Á³Ê¡§¡ï14,850¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»ÅÍÍ : »°ÊýÇØ¥±¡¼¥¹
ÉõÆþÆÃÅµ : ¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
£ÄÌ¾ïÈ×
AL¡Ê¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ¡Ë
ÉÊÈÖ¡§AVCD-63858
²Á³Ê¡§5,060¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§¼ýÏ¿ÆâÍÆ
CD¡¡¢¨ÄÌ¾ïÈ×¡¦½é²óÀ¸»ºÈ× ¶¦ÄÌ
¡¦The Best Revenge
¡¦It¡Çs OK
¡¦No Flexin¡Ç
¡¦deaf feat. edhiii boi
¡¦Âç¾æÉ× feat. Novel Core
¡¦ID feat. SHUNTO (BE:FIRST), RYUKI (MAZZEL), JIMMY (PSYCHIC FEVER), FELIP
¡¦SUPER IDOL feat. Nissy
¡¦At The Last
¡¦Future In My Pocket feat. TAIKI (STARGLOW), GOICHI (STARGLOW)
¡¦If I die tomorrow
¡¦Success is
¡¦Tiger Style -remix- feat. Aile The Shota, JUNON (BE:FIRST), LEO(BE:FIRST), TAKUTO(MAZZEL)
¡¦14th Syndrome -remix- feat. RUI (STARGLOW), TAIKI (STARGLOW), edhiii boi, RYUHEI (BE:FIRST), KANON (STARGLOW)
¡¦One More Day -remix- feat. REIKO, RAN (MAZZEL), SEITO (MAZZEL), KAIRYU (MAZZEL)
¡¦At The Last -THE LAST PIECE ver.- feat. STARGLOW, YUTA, KEI, RAIKI, KANTA, TAICHI
¡¦MISSION -MISSIONx2 ver.- feat. MAZZEL, REIKO, KANON (STARGLOW)
¡¦To The First -THE FIRST ver.- feat. BE:FIRST, Aile The Shota, RAN (MAZZEL), REIKO, RUI (STARGLOW)
and more¡Ä
DVD / Blu-ray¡¡¢¨½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Î¤ß
[LIVE]
¡¦SKY-HI Birthday Bash 2024
¡¦SKY-HI Birthday Bash 2025 -The Best Revenge-
[MUSIC VIDE]
¡¦D.U.N.K.
¡¦Dream Out Loud feat. ØZI
¡¦SUPER IDOL feat. Nissy
¡¦¥Ò¥Ã¥Ô¡¼
¡¦It¡Çs OK
¡¦No Flexin¡Ç
¡¦At The Last
¡¦Future In My Pocket feat. TAIKI (STARGLOW), GOICHI (STARGLOW)
and more¡Ä
◾️¡ãSKY-HI TOUR 2026 -Success is-¡ä
2026Ç¯5·î4Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
[°¦ÃÎ]NiterraÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»ÔÌ±²ñ´Û ¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Û¡¼¥ë
³«¾ì 17:00 / ³«±é 18:00
2026Ç¯5·î11Æü¡Ê·î¡Ë
[Âçºå]¥Õ¥§¥Ë¡¼¥Á¥§ºæ Âç¥Û¡¼¥ë
³«¾ì 17:30 / ³«±é 18:30
2026Ç¯5·î12Æü¡Ê²Ð¡Ë
[Âçºå]¥Õ¥§¥Ë¡¼¥Á¥§ºæ Âç¥Û¡¼¥ë
³«¾ì 17:30 / ³«±é 18:30
2026Ç¯5·î25Æü¡Ê·î¡Ë
[ËÌ³¤Æ»]¥«¥Ê¥â¥È¥Û¡¼¥ë¡Ê»¥ËÚ»ÔÌ±¥Û¡¼¥ë¡Ë
³«¾ì 17:30 / ³«±é 18:30
2026Ç¯5·î27Æü¡Ê¿å¡Ë
[µÜ¾ë]ÀçÂæ¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥Û¡¼¥ë
³«¾ì 17:30 / ³«±é 18:30
2026Ç¯5·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë
[Ê¡²¬]Ê¡²¬¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹
³«¾ì 17:00 / ³«±é 18:00
2026Ç¯5·î31Æü¡ÊÆü¡Ë
[¹Åç]¹Åç¾åÌî³Ø±à¥Û¡¼¥ë
³«¾ì 17:00 / ³«±é 18:00
¢¡¡ãSKY-HI TOUR 2026 -Success Is The Best Revenge-¡ä
2026Ç¯6·î17Æü¡Ê¿å¡Ë
[Åìµþ]ÆüËÜÉðÆ»´Û
³«¾ì17:30 / ³«±é 18:30
2026Ç¯6·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë
[Åìµþ]ÆüËÜÉðÆ»´Û
³«¾ì 17:30 / ³«±é 18:30
¢¨³«¾ì¡¦³«±é»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹Ô¡ÊÃêÁª¡Ë¼õÉÕ¼Â»ÜÃæ
¼õÉÕ´ü´Ö¡§12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë23:59¤Þ¤Ç
http://r.y-tickets.jp/skyhi2601_hp
¾ÜºÙ¡§https://skyhi.tokyo/news/1858
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡SKY-HI ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡SKY-HI ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡SKY-HI ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡SKY-HI ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡SKY-HI ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok