星野源、映画『平場の月』主題歌「いきどまり」MVのメイキング映像公開
星野源が、最新曲「いきどまり」のMVのメイキング映像を本日YouTubeにてプレミア公開した。
「いきどまり」は、現在公開中の映画『平場の月』の主題歌として書き下ろされた一曲。切ないピアノの響きと、星野のソウルフルなボーカルがひとつの“物語”を紡ぎ出した作品に仕上がっているとのこと。
今回公開されたメイキング映像には、夜の街をひとり歩く星野の姿が印象的に描かれたMVの舞台裏が記録されており、監督を務めた映像作家／アートディレクター・岡本太玖斗との撮影時のやりとりや、MV本編では使われなかった貴重な未使用カットなども収められている。「いきどまり」のMVと併せて、何度でも味わいたくなる映像作品になっているという。
2026年2月には、自身初となる韓国アリーナ公演＜Gen Hoshino Live in Korea “약속”＞を開催予定。12月2日より一般発売が開始されたチケットは、即日完売した。また、同月よりオフィシャルメンバーシップサイト『YELLOW MAGAZINE＋』会員限定のコメンタリーツアー『星野源と山岸聖太のにっぽん副音声紀行』で、盟友の映像監督・山岸聖太と共に全国6都市を廻ることも決定している。
◾️「いきどまり」
※映画『平場の月』主題歌
配信：https://genhoshino.lnk.to/DeadEnd
◾️＜『星野源と山岸聖太のにっぽん副音声紀行』公＞
2026年
2月11日 北海道・函館市民会館 開場17:00／開演18:00
2月17日 大阪・フェスティバルホール 開場18:00／開演19:00
2月19日 広島・JMSアステールプラザ 大ホール 開場18:00／開演19:00
2月21日 福岡・福岡市民ホール 大ホール 開場17:00／開演18:00
2月25日 石川・本多の森 北電ホール 開場18:00／開演19:00
2月27日 埼玉・ソニックシティ 大ホール 開場18:00／開演19:00
※本イベントは、星野源と山岸聖太が映像を見ながら喋るトークショーです。バンドなどによる楽曲の演奏はありませんが、おまけとして星野源が1曲弾き語りをする予定です。
▼YELLOW MAGAZINE＋チケット受付（抽選）
1次抽選受付：2025年12月2日（火）13:00〜2025年12月11日（木）23:59
2次抽選受付：2025年12月22日（月）13:00〜2026年1月5日（月）23:59
価格：6,600円（税込）
