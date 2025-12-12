元Janne Da Arcのka-yuが、2026年2月14日のバレンタインデーと、3月14日のホワイトデー当日にアコースティックライヴを開催することが発表となった。これは本日12月12日に東京・渋谷REXで行われた＜ka-yu THE LIVE -December 2025-＞のMCでアナウンスされたものだ。

＜ka-yu THE ACOUSTIC LIVE -MIE 2026-＞は2月14日に三重・四日市CLUB CHAOSにて。＜ka-yu THE ACOUSTIC LIVE -TOCHIGI 2026-＞は3月14日に栃木・HEAVEN’S ROCK Utsunomiya 2/3にて開催される予定だ。

ka-yuは2025年1月に大阪・梅田クラブクアトロで50歳バースデーライブを開催。翌2月からシングルCDを4ヶ月連続リリースし、5月からバンド編成での4ヶ月連続ライブを実施した。また、9月より開催した全国4都市を巡る初のアコースティックライブツアーでは、自身初の試みとなる“歌唱のみ”のステージングで、これまでとは異なる一面を見せた。

今回の＜ka-yu THE ACOUSTIC LIVE＞は、サポートギターにKyrie(ex.NoGoD)を迎え、声とアコースティックギターのみのシンプルな編成でライブを行う。バレンタインデーとホワイトデー当日に開催される東西2公演は、アニバーサリーイヤーを経て次のフェーズへと踏み出すka-yuにとって新たなステージとなるとのことだ。チケットのka-yu OFFICIAL SITE会員先行は本日12月12日21:00より。

また ka-yuは2026年6月頃、ka-yu名義としては初のフルアルバムをリリースすることも発表している。

■＜ka-yu THE ACOUSTIC LIVE -MIE 2026-＞

2月14日(土) 三重・四日市CLUB CHAOS

open16:00 / start16:30

■＜ka-yu THE ACOUSTIC LIVE -TOCHIGI 2026-＞

3月14日(土) 栃木・HEAVEN’S ROCK Utsunomiya 2/3(VJ-4)

open16:00 / start16:30

サポートミュージシャン：Kyrie (G)

▼チケット

Sチケット：\16,969 (座席あり・前方1〜3列目確定)

Aチケット：\7,700 (座席あり・S席後方／前方エリア指定席)

Bチケット：\5,000 (座席なし・後方スタンディング)

【ka-yu OFFICIAL SITE会員先行(抽選)】

対象：S / Aチケット

受付期間：12月12日(金)21:00〜12月21日(日)23:59

【Solid Beat ONLINE STORE(先着)】

対象：Bチケット

会員先行：12月28日(日)10:00〜19:00

一般発売：12月28日(日)20:00〜

※別途、電子チケット発券手数料と入場時ドリンク代

▼Sチケット特典

・ka-yu直筆サイン入り専用特製ラミネートPASS(オリジナルネックストラップ付き)

・Sチケットご購入者限定特典として、公演終了後の特典会にて“ka-yu THE LIVE オリジナルクッキー”をka-yu本人より直接お渡しいたします。

・非売品チェキ風カード(各公演ごとにデザインが異なります)

▼Aチケット特典

・『ka-yu THE LIVE オリジナルクッキー』

・非売品チェキ風カード(各公演ごとにデザインが異なります)

※S / Aチケットの特典内容は両公演共通

