Reolが、新曲「おとめの肖像」のMVを公開した。

「おとめの肖像」は、2026年1月21日リリース予定のReolのフルアルバム『美辞学』に収録されており、12月10日より先行配信がスタートしている。アレンジャーにReolとは初タッグとなるShin Sakiuraを迎えた80年代アイドル歌謡をオマージュした1曲で、11月9日に行った神奈川・横浜アリーナ公演で初披露したとのこと。MVは横浜アリーナでのライブシーンで構成されており、レトロかつガーリーなピンク衣装でパフォーマンスするReolが印象的な映像になっているという。

◾️Reol コメント

おとめの肖像。影響されたい人がいますか。影響したい人はいますか。現代に生きる匿名なおとめたちの横顔を切り抜きました。サウンドメイクにはシンサキウラさん。200%の可愛いに少しばかりの裏切りと毒毒しさを添えて、ブラッシュアップしていただきました。逸脱をおたのしみください。

◾️Shin Sakiura コメント

連絡を取り合う中、Reolさんが扱う言葉一つ一つが明瞭、そして丁寧で、確実にゴールを手繰り寄せていくような感覚で制作できたこと、仕事や楽曲制作への真摯な姿勢を感じたことを覚えています。80sサウンド、どこか怪しげで不思議な世界観、いろんな視点が含まれた詩曲、そして何よりReolさんの唯一無二でエッジ―な歌唱が一つに合わさった楽曲。色んな人に楽しんでいただけたら嬉しいです

また、ニューアルバム『美辞学』のリリースを記念して事前登録キャンペーンも開始。音楽配信サイト・Spotifyにてアルバム『美辞学』を事前登録すると、抽選で10名に非売品「美辞学」Tシャツをプレゼントする。

◾️アルバム『美辞学』 Legit盤 初回限定盤 通常盤 2026年1⽉21⽇（⽔）発売

購入：https://Reol.lnk.to/Rhetorica_CD ▼Spotify事前登録キャンペーン

https://reol.jp/news/detail/482 ▼特設サイト

https://reol.jp/feature/bijigaku#ancAlbum ▼形態

【完全限定⽣産（CD+ GOODS）】￥12,100（税込）※ファンクラブ会員限定盤

【初回限定盤A（CD+Blu-ray】￥7,700（税込）

【初回限定盤B（CD+DVD】 ￥6,930（税込）

【通常盤（CD）】￥3,630（税込） ▼収録内容

・CD

⼀、うつくしじごく

⼆、おとめの肖像

三、感情御中

四、DEAD CENTER feat. ????

五、ディア

六、ULTRA C feat. nqrse

七、SHINOBI

⼋、⼆等星

九、-閑話-

十、RE RESCUE

終、美辞⽬録 ・Blu-ray, DVD

Reol Oneman Live 2025 カルチュア・カリキュラム at Zepp DiverCity(TOKYO) ・GOODS（初回限定盤のみ）

オリジナルステッカー3種 ・GOODS（完全限定⽣産盤のみ）

オリジナルジャージ ※L Size Only ・全形態共通特典

特典としてアルバム全形態にシリアル封⼊(⽤途に関しては後⽇詳細発表) ▼店舗別予約特典

楽天ブックス: オリジナルアクリルキーホルダー

セブンネットショッピング: ⼿ぬぐい

Amazon.co.jp: メガジャケ

Reol応援店：オリジナルステッカー

※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※上記店舗以外での特典配布はございません。

※Reol応援店対象店舗は追ってご案内いたします。

※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございます。

※Amazon.co.jp、その他⼀部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典⾮対象商品ペー ジ”がございます。 ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。

◾️＜Reol Oneman Live 2026 “美辞学”＞ 2026年

3月14日（土）栃⽊・HEAVEN’S ROCK UTSUNOMIYA VJ-2

3月20日（金）徳島・club GRINDHOUSE

3月22日（日）⼭⼝・周南RISING HALL

3月28日（土）神⼾・Harbor Studio

4月4日（土）三重・松阪M’AXA

4月11日（土）⻘森・Quarter

4月18日（土）⻑崎・DRUM Be-7

4月19日（日）熊本B.9 V1

4月29日（水）沖縄・桜坂セントラル

5月9日（土）旭川・CASINO DRIVE

5月10日（日）札幌・PENNY LANE 24

5月16日（土）横浜・YOKOHAMA BayHall

5月23日（土）⻑野・NAGANO CLUB JUNK BOX

5月24日（日）新潟・新潟LOTS 5/30 (sat) 京都・KYOTO FANJ

5月31日（日）岐⾩・Club-G

6月12日（金）宮城・トークネットホール仙台

6月19日（金）⼤阪・オリックス劇場

6月27日（土）福岡・福岡国際会議場メインホール

7月4日（土）愛知・岡⾕鋼機名古屋公会堂

7月10日（金）東京・LINE CUBE SHIBUYA 特設サイト： https://reol.jp/feature/bijigaku