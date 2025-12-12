アイドルプロジェクト「ＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ．（カワイイラボ）」の主催イベント「ＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ． ＳＥＳＳＩＯＮ ｖｏｌ．１７」が１２日、Ｋアリーナ横浜で行われ、女性９人組グループ「ＭＯＲＥ ＳＴＡＲ」が約２万人の観客にお披露目された。

ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲなどを輩出した同プロジェクト第５のグループとして、８日配信のデビュー曲「もっと、キラッと」と、１３日配信のセカンドシングル「ハグ！」を披露。平均年齢１７・８歳、９人中８人が学生というグループで最年長の大学２年生・萩田そら（２０）は「これからもっともっと輝いていきますので、皆さん一緒にたくさん思い出作っていきましょう」と呼びかけた。山本るしあ（１８）は「ここにいる全員をとりこにして帰ります！」と涙声で叫んだ。

囲み取材では、憧れの存在について聞かれた９人が個人名を挙げる前に「カワイイラボの先輩は全員憧れで…」と、先輩を立てるコメントを連発。同席したＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲのメンバーが「もう大丈夫よ」とツッコむ場面もあった。

森田あみ（１７）は「日本を代表する国民的アイドルグループとして世界に羽ばたく。まずは半年後に豊洲ＰＩＴに立つ」と気合十分。歌番組出演を見据える遠藤まりん（１８）は「レコード大賞の新人賞が目標」と意気込んだ。

大きな目標を掲げた後輩たちに、共演したＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ・鎮西寿々歌（２７）は「自分たちは当初から（今年初出場を決めた）紅白歌合戦が大きな目標で、言葉にするようにしていた。言うことによって、世界中の皆さんが応援してくれる。目標を聞いて頼もしいなと思った」と太鼓判。同じく紅白に初出場するＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ・桐原美月（２２）も「頑張りを継続することが大事。いつか世界に見つけていただいた時に挫折や経験が生きてくる。自信にもつながる」とエールを送った。