元ＮＨＫのキャスター・大越健介氏と有働由美子アナウンサーが１２日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋５０年目深掘りＳＰ第４弾 奇跡の共演編」（午後８時１０分）で民放初共演を果たした。

司会の黒柳徹子、付き添い役のマツコ・デラックスとの共演で黒柳に「マツコさんと有働さんは友達？」と聞かれた有働アナは「そうですね。知り合いを介して、ＮＨＫ時代に知り合わせていただいて。生まれて初めて私のことを等身大、いいも悪いもズバリ言い当てて下さった方で」と隣に座ったマツコを見ながら口に。

マツコが「言い当てたって…。ただ『オオサンショウウオみたいだね』って言っただけでしょ」と言うと「そうですね。あと、『いい具合のブスだ』って（言われた）」と有働アナ。

黒柳が「よく、そんなこと言うわね」と驚くと、マツコは「大ほめ言葉なんですよ。きれい過ぎると、やっぱり警戒されちゃうじゃないですか」と理由を説明。この言葉に黒柳は「ＮＨＫ出身だから反発を買うでしょ。けど、そのくらいだったらちょうどいいって？ 悪いなあ」と大ウケしていた。