『ユイカ』が、新曲「私が選んだもの」を12月19日に配信することを発表した。

「私が選んだもの」は、“誰かの逃げ道を、私自身の逃げ道を作るために”今の『ユイカ』がいちばん歌いたいことを綴った1曲だという。彼女の“歌うこと“へのありのままの想いを綴った歌詞と、自身と向き合いながら表現したボーカルに、心打たれる楽曲に仕上がっているとのことだ。ジャケット写真は『ユイカ』自らが制作。楽曲・アートワークともに『ユイカ』の想いが詰まった大切な作品となっている。

ジャケット写真

◆ ◆ ◆

◾️『ユイカ』コメント

この楽曲は、逃げ道がほしくて書いた曲です。

私たちは生まれた時からすでに決まっていることばかりで、なんで私はこんな人生なんだろうと思ったことがあるかもしれません。でも、もし、生まれる前に自分で決めていたとしたら、何かを自分自身に学んでほしくてこの人生にすると選んでいたとしたら、楽に生きられるなと思ったんです。本当はそうじゃないかもしれないから、今の自分に向き合えているとは言えないけど、楽になるなら向き合わずに逃げてもいい、そう思って書きました。

この曲が、誰かの逃げ道になりますように。

◆ ◆ ◆

また本楽曲のリリースを記念して、同日22時よりオリジナルラジオトーク番組“『ユイカ』 Stationhead”も配信が決定した。番組の配信に先駆け、リスナーからのエピソード募集も開始。本楽曲へ込めた想いや『ユイカ』の音楽に対する姿勢、リスナーから寄せられたエピソード紹介など、普段あまり見ることのない『ユイカ』の一面を覗くことができる内容となっているので、ぜひチェックしていただきたい。

なお『ユイカ』は、2026年9月21日に自身最大規模となる東京国際フォーラム ホールAでのワンマンライブ＜『ユイカ』 LIVE「Sanvitalia」＞の開催を控えている。

◾️＜『ユイカ』LIVE「Sanvitalia」＞ 会場：東京国際フォーラム ホールA

日程：2026年9月21日（月・祝）

時間：18:00 OPEN / 19:00 START

チケット：指定席 \7,700（税込） ▼チケット先行抽選受付

https://w.pia.jp/t/yuika-sanvitalia/ ▼公演に関するお問い合わせ

WONDER LIVE：https://wlinfo.short.gy/Yuika

平⽇ 11:00〜19:00