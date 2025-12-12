医療の最前線を学ぶ！Sunday Wellness Breeze「Season 34 Spring version」
Sunday Wellness Breezeが、抗加齢医療や予防医療に携わる医療従事者を対象としたオンラインセミナー「Season 34 Spring version」を2026年3月29日より開催。
各分野の第一人者を講師に迎え、統合医療や栄養療法などの最新知見を全6回のウェビナー形式で届けます。
開催期間：2026年3月29日(日)〜2026年5月24日(日)
時間：10:00〜12:00
価格：無料
対象：医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者
形式：オンラインZOOMセミナー
「Sunday Wellness Breeze」は、日曜日午前の時間を活用し、医療の最前線で活躍する専門家から知見を学べる参加無料のオンラインセミナー。
Season 34となる今回は、統合医療、オーソモレキュラー分子栄養医学、ミトコンドリア治療など、多岐にわたるテーマを設定。
ネット環境があれば自宅や職場から視聴可能で、医療改革の課題から臨床現場での実践的なアンチエイジング対策まで、幅広い知識を深められます。
Stage 1 Episode 199
開催日：2026年3月29日(日)
テーマ：『Make Japan Healthy Again, too! -半世紀ぶりの医療改革課題とは-』
講師：福田 克彦 先生（統合医療センター福田内科クリニック 副院長）
Children’s Health Defense JapanやZeroSpike Project Japanの代表も務める福田先生が、半世紀ぶりの医療改革課題について講演。
Stage 2 Episode 200
開催日：2026年4月5日(日)
テーマ：『オーソモレキュラー分子栄養医学の原点と正統 ─創始者に連なる視点から語る科学と臨床─』
講師：金子 俊之 先生（NPO法人 オーソモレキュラー分子栄養医学協会 代表理事）
200回記念となるSpecial Editionとして、NPO法人オーソモレキュラー分子栄養医学協会とのコラボ特別企画を実施。
科学と臨床の両面から、分子栄養医学の原点と正統に迫ります。
Stage 3 Episode 201
開催日：2026年4月12日(日)
テーマ：『Advanced glycation endproducts in cystic fibrosis』※同時通訳付き
講師：Dr. Melissa S. Putman（Director, Diabetes Research Center, Massachusetts General Hospital）
ハーバード大学医学部のAssociate ProfessorでもあるDr. Melissa S. Putmanが登壇。
嚢胞性線維症におけるAGEs（終末糖化産物）について、同時通訳付きで詳細に解説します。
Stage 4 Episode 202
開催日：2026年4月19日(日)
テーマ：『ミトコンドリア治療戦略第2弾』
講師：辻 直樹 先生（医療法人社団医献会 辻クリニック東京 理事長）
一般社団法人臨床水素ミトコンドリア治療研究会とのコラボ特別企画。
ミトコンドリア治療戦略の第2弾として、臨床現場での実践的なアプローチを学びます。
Stage 5 Episode 203
開催日：2026年5月17日(日)
テーマ：『Inflammaging and Skin Aging〜慢性炎症が皮膚老化に与える影響と栄養療法の実際〜』
講師：山崎 まいこ 先生（まいこホリスティックスキンクリニック 院長）
慢性炎症が皮膚の老化に与える影響（Inflammaging）に焦点を当てた講演。
皮膚老化に対する栄養療法の実際について、具体的な知見を得られます。
Stage 6 Episode 204
開催日：2026年5月24日(日)
テーマ：『抗疲労∞抗老化トータルリペアプロジェクト』
講師：渡辺 恭良 先生（神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科 特命教授）
日本疲労学会理事長を務める渡辺先生による、抗疲労と抗老化をテーマにした講演。
トータルリペアプロジェクトの全貌と、健康長寿へのアプローチを解説します。
臨床や研究の第一線で活躍する講師陣から、最新の医療情報を無料で学べる貴重な機会。
それぞれの専門分野における深い知見に触れ、日々の診療や活動に役立つ情報を得られます。
