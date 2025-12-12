KAWAII LAB.新グループMORE STAR、初お披露目会見 憧れメンバーとの“ラブラブ”トークも
アソビシステムが手がけるアイドルプロジェクト・KAWAII LAB.より誕生した新グループ・MORE STARが、12日に神奈川・Kアリーナ横浜で開催されたイベント『KAWAII LAB. SESSION vol.17』に出演。初お披露目のステージとなった。
【動画】フレッシュさ全開！KAWAII LAB.新グループ・MORE STARがお披露目会見
MORE STARは、KAWAII LAB.の育成プログラム・KAWAII LAB. MATES出身のメンバーによって構成された平均年齢17.8歳（最年少16歳、最年長20歳）のグループ。メンバーは、新井心菜、遠藤まりん、笹原なな花、鈴木花梨、高梨ゆな、中山こはく、萩田そら、森田あみ、山本るしあの9名。グループ名には、「もっと（MORE）成長し、輝き・憧れ（STAR）の存在へなれるように」という願いが込められている。
公演当日は、ライブ本編に先立ち、MORE STARのメンバー全員が囲み取材に参加。囲み取材には、MORE STARのメンバーのほか、FRUITS ZIPPERの鎮西寿々歌、櫻井優衣、真中まな、CANDY TUNEの立花琴未、桐原美月が参加した。
MORE STARのメンバーは初々しいトークで、「日本を代表する国民的アイドルグループになりたい」（森田）、「レコード大賞の新人賞を取ることを目標にしています」（遠藤）と目標を語った。
これからの活動へのアドバイスとして、鎮西からは「大きいことも言葉にするようにする。チームの意識が大きくなるし、世界中の人が応援してくれて、味方が増える」とのアドバイスを受け、桐原からは「がんばることはもちろん大切だけど、それを継続することで、結果が着実に見えてくる。でも、もうみんなすでにたくさんがんばっているので、どうかご飯をいっぱい食べてね」と優しい言葉が寄せられた。
ライブについては、真中からは「おっきく動く！気持ちから思っていないと届かないから、大きな星になって輝いてほしい」、立花からは「天井までのところまでお客さんがいらっしゃるので、その方たちにも届くように、マイクを上に向けたり、手を振ったり、全員が楽しんでもらえるようなパフォーマンスを心がけています」とアドバイスをもらうと、大きくうなづいた。
憧れのメンバーを聞かれると、全員が「みなさん尊敬しているのですが…」と律儀に前置きをし、3名から名前が挙がった櫻井は「背筋が伸びます…」と恐縮した様子。仲の良さそうな“ラブラブ”トークに場が和んだ。
ライブでは、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET、そしてMORE STARの所属5グループと、KAWAII LAB.SOUTH、KAWAII LAB.MATESが熱演をくり広げた。MORE STARもデビュー曲「もっと、キラッと」、13日に配信となる「ハグ！」を元気いっぱいにパフォーマンスして盛り上げた。
