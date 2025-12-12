有働由美子、これまでに行った合コン＆お見合い回数が衝撃 黒柳徹子も大興奮「ちょっと聞いた？」
フリーアナウンサー・有働由美子（56）が12日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋50年目深掘りSP 第4弾 奇跡の共演編』に出演。これまでに行った合コン、お見合い経験について語った。
【写真】プロ⋯？艶やかなダンスを披露した三谷幸喜＆有働由美子
今回有働は、マツコ・デラックス、『報道ステーション』キャスターの大越健介氏とともに番組に出演。1万2500回を超える過去放送の中から貴重なお宝映像をたっぷり振り返っていきながら、黒柳徹子と奇跡の爆笑トークを繰り広げた。
番組では有働の恋愛話になり、黒柳が「モテたんですか？」と直球質問。これに有働は「モテたってよりも…」と動揺した様子を見せ「合コンは200（回）くらいは行っていると思います」と告白。これには黒柳も「ちょっと聞いた？マツコさん！」と大興奮だった。
続けてマツコは「合コンだけじゃなくて、ありとあらゆることで幸福をつかもうと最大限努力したタイプです」と説明。すると有働は「お見合いも50以上…」と明かし、「一回も上手くいっていない…」と語った。
