指原莉乃、過去の恋愛に未練はなし？「全員好きじゃなくなるんですよ」

12月11日、フジテレビ系『トークィーンズ』に出演した指原莉乃が、自身の恋愛について語った。

番組内で、“あの時こうしていればよかった”と悔やんだ恋愛をしたことはあるかという話題になると、指原は、「本当にないかも。全員好きじゃなくなるんですよ。だからあの時ああしていればあの人とまだ続いてたのかなって思うこと一切ない！」と発言。

また、フラれたこともあまりないとして、「自分が結構嫌になっちゃうタイプだから」といい、冷めるタイミングについては、「なんか友達に説かれるんですよ。『あなたのそれは幸せじゃありません』って友達に言われた時に、あ！やっぱりそうだったんだ！やめよ！って思えるタイプです」と話した。

それを聞いていたゲストの横山裕（SUPER EIGHT）から、“男性側からすると急に冷められて怖い”と言われると、指原は、「ちょっとずつこっちはマイナスになっていってて、途中でもういいや！って見切りつけてるこの段階が（相手には）わかんないんでしょうね」と語っていた。