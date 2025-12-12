12月12日、倖田來未がInstagramを更新。10日放送の『2025 FNS歌謡祭 第2夜』（フジテレビ系）で共演した氷川きよしとの写真を公開した。

倖田は、自身のInstagramアカウントにて、「今回も楽屋のご近所さん きよちゃんが遊びにきて美容トーク笑笑」「艶女と書いてアデージョ目指すあたしたち笑 やりたいこと、やらなきゃいけないこともあるけれど、 我が道を進むって色々困難なこともあるけど、 自分とファンの皆さんを信じていれば きっと素敵な自分になれるよね」とコメントし、華やかな衣装を着用した自身と氷川の2ショットを複数公開。

続けて、「何だかクリスマス がきたなーと思うFNS歌謡祭!! てか後少しで今年終わるね、、ほんま驚き、、 時間経つのはやーいっ」「円卓でもキヨちゃんと隣で FNSって何でロング番組やのにあっとゆうまにおわるよね、 て話してて、 楽しいってことだよねって再確認」「楽しく明るく現場の皆さんの空気にいつも、笑顔にしてもらえます」などと番組出演を回想していた。

この投稿のコメント欄には、氷川のアカウントから、「くみちゃんいつもありがとう！」と反応があったほか、ファンからも、「本当にお綺麗です」「大好きなコンビ」「眩しいです」「素敵すぎる」などの反響が寄せられている。

今年25周年イヤーを迎え、精力的な活動を展開する倖田。12月13日〜14日にはスペシャルアリーナツアー『KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 〜De-CODE〜』の大阪公演を開催するほか、12月21日より『KODA KUMI Dinner Show 2025-2026「Love＆Songs」』も開催予定だ。

画像出典：倖田來未オフィシャルInstagramより