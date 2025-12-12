「ゆうこの母性が爆発」元AKBメンバー、大島優子と長女の2ショット公開「娘もAKBに入る予定はあるのかな」
元AKB48でタレントの大堀恵さんは12月12日、自身のInstagramを更新。同グループの元メンバーで俳優の大島優子さんと長女が11年ぶりに再会したことを報告し、ツーショットを公開しました。
【写真】大島優子＆大堀恵、感動の再会ショット
大堀さんは、この日について「久しぶりに会ったらゆうこの母性が爆発してた 長女が珍しく、、緊張」と明かし、「みんなママになって、会話が変わってきたな〜 私、涙で顔がくしゃくしゃです」とコメントしています。
ファンからは、「素敵な写真のお裾分けありがとう〜 めーたんも優子ちゃんも変わらずかわいい」「皆それぞれ素敵な変化があって良かったですね 今も昔もAKB可愛いなー」「娘もAKBに入る予定はあるのかな」「気がつけばママさんがいっぱい 幸せそうでよかったです」との声が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
「11年ぶりに」大堀さんは「11年前の今頃。長女のハーフバースデーに来てくれた、河西智美ちゃん、佐藤夏希ちゃん、大島優子ちゃん １歳ぐらいの時も抱っこしてもらったね 先日の武道館コンサート終わりに、長女も優子に１１年ぶりに会えました」とつづり、4枚の写真を掲載しました。1枚目には長女の肩を抱く大島さん、4枚目では大島さんと大堀さんがほほを寄せ合う姿が写っています。さらに、2、3枚目では、10〜11年前のものと思われるショットも披露しました。
AKB48は今年で20周年7日に日本武道館で開催された同グループの20周年記念コンサート「AKB48 20th Year Live Tour 2025 in 日本武道館 〜 あの頃、青春でした。これから、青春です 〜 20周年記念コンサート Part3」にOGとして出演していた大堀さんと大島さん。同コンサートでは、前田敦子さんや篠田麻里子さんをはじめ豪華メンバーが再集結し、現役メンバーとともに数々の名曲を披露していました。
