ここではAll Aboutが募集した「2025年冬のボーナス予想と結果アンケート」から、他人のボーナス事情をのぞき見ていきます。
回答者プロフィール回答者本人：50代女性
同居家族構成：本人、夫
住まいの地域：関東地方
職種：事務／総務／人事／経理
雇用形態：正社員
勤務年数：1〜5年
現預金：2000万円、リスク資産：8600万円
「冬ボーナスは額面で100万円予想。昨年よりも減りそう」今回の投稿者は、関東地方にお住まいの50代の女性。正社員として金融関連の仕事に従事していると言います。
2025年の冬ボーナスについては、「額面で100万円くらい」と予想。
金額としては多いように思えますが、金額は例年と比べて「減りそう」とのことです。
「年齢を考えると恵まれている方かもしれない」今の仕事内容にボーナス額が見合っているかとの問いには、「どちらとも言えない」と投稿者。
その理由については、金額に満足はしているとは言えないが「年齢と仕事内容を考えると、恵まれている方かもしれない」とコメント。
また、ご自身としては「年収が問題であって、ボーナスの金額自体はあまり気にする必要はない」と考えているものの、ボーナスの金額は「人には話さないようにしている」そう。
今回のボーナスは近々計画している「ハワイ旅行の足しにする予定」だと言い、臨時収入を有意義に使おうとする様子がうかがえました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)