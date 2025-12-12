心が限界なのに、人には笑顔で接してしまう「微笑みうつ」とは？ 自分も他人も気づきにくい危険性も
人前では笑顔で振るまっていても、1人きりになると落ち込み、涙がこぼれてしまう「微笑みうつ」。つらさが周囲に伝わらないだけでなく、症状の深刻さも自覚しにくく、知らず知らずのうちに心の限界を超えてしまう可能性があります。場合によっては、うつ病や不安発作のきっかけになることもあるため、注意が必要です。
「笑顔」はその人の感情の表れだと思われがちですが、実際には自然に起こるものだけではありません。楽しい気持ちではないときでも、少し無理をして笑顔を作った経験は、誰でもあると思います。笑顔は、意志の力である程度コントロールできてしまうのです。そして、周囲がその笑顔を「作られたものかどうか」を見抜くのは、親しい間柄であっても難しいものです。
心の病気の中には、すっかり無表情になるものもあります。本人の気分に問題がなくても、脳機能に関わる問題から全く笑顔を作れなくなるケースです。微笑みうつの場合は、その真逆のことが起こります。
つらいとき、愚痴をこぼせる人はいますか？ もし会社や学校では平気なのに、1人になると涙がこぼれるような状態が続いている場合、すでにうつ病の初期段階になっている可能性もあります。「まだ大丈夫」と過信せず、精神科か心療内科で相談してみることも、ぜひご検討ください。
▼中嶋 泰憲プロフィール
千葉県内の精神病院に勤務する医師。慶応大学医学部卒業後、カリフォルニア大学バークレー校などに留学。留学中に自身も精神的な辛さを感じたことを機に、現代人の心の健康管理の重要性を感じ、精神病院の現場から、毎日の心の健康管理に役立つ情報発信を行っている。
(文:中嶋 泰憲（医師）)
微笑みうつの問題点……実際の「症状」と人から見える「徴候」の不一致微笑みうつに限らず、医学的には、実際に起きている「症状」と、他人の目に映る「徴候」は、必ずしも一致しません。そして、微笑みうつの場合は特にそれが顕著です。本人が1人になったときに心の不調を抱えていても、周囲への感情表出としては「笑顔」しか見えません。症状と徴候の不一致が生じるわけです。
無理な笑顔は危険サイン！ ストレス社会の「心のSOS」には適切な対応を「微笑みうつ」はうつ病の1つというより、メンタルヘルス上の問題の1つと捉えるほうがよいかもしれません。現代のストレス社会で、誰にでも起こり得ます。心のつらさをエスカレートさせないために、日頃のストレス対策が重要です。
