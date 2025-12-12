「脚無双」「もう殿堂入り」久間田琳加、美脚すぎる私服姿に「3次元の世界に存在するとは…」の声！
「脚無双」「もう殿堂入り」久間田琳加、美脚すぎる私服姿に「3次元の世界に存在するとは…」の声！
モデルの久間田琳加さんは12月11日、自身のInstagramを更新。圧巻の美脚が際立つ冬の私服姿を披露しました。
【写真】久間田琳加、美脚すぎる私服姿を披露！
「ホント美脚すぎです！ もう殿堂入りです」久間田さんは「冬も出してくよーーー」とつづり、4枚の写真を載せています。ブラウンのコートに黒の超ミニ丈スカート、ショートブーツを合わせたコーディネートで、圧巻の美脚が際立つ“りんか丈”の冬服姿を披露しています。
コメントでは「りんか丈抜群に可愛いいいいいい」「安定のりんか丈」「冬私服のりんか丈似合いすぎてる」「りんくまちゃんが冬に生脚出してたら、もう誰も勝てない」「笑顔もりんか丈も最高です…！」「りんか脚無双」「お姫様の散歩」「こんな寒いのにりんか丈ありがたや」「スタイル神」「脚細い、長い、白い」「3次元の世界に存在するとは、、、」「ホント美脚すぎです！ もう殿堂入りです」と称賛の声が多数寄せられています。
「冬のりんかちゃん最強だよー」久間田さんは11月20日の投稿では、アウターにミニ丈スカート、ショートブーツ、ミッキー柄のイヤーマフまで、すべて白で統一した冬私服姿でディズニーシーを満喫する様子を披露しています。冬の寒さにも負けない“りんか丈”コーディネートにコメントでは「冬のりんかちゃん最強だよー」「天使じゃん！」「りんかちゃんは冬が似合う！」「雪の妖精みたい」「ホワイトコーデ着こなせるの流石だね！」「こんな子が世の中にいるなんて奇跡」との声が寄せられました。(文:福島 ゆき)
外部サイト